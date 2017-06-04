Fethullan Gülen, örgütün 'Erzurum sı'na ABD'den göndermiş

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 4.6.2017 10:13 Güncelleme Tarihi: 4.6.2017 10:37
Fethullan Gülen, örgütün 'Erzurum kasası'na ABD'den mendil göndermiş

Erzurum'da görülen /PDY davasında tutuklu yargılanan Erdal Şenetiler'in, ABD'den getirdiği Fethullah Gülen'in kağıt ini örgütün 'Erzurum sı' olarak bilenen 'Habbab Hoca' lakaplı Ünal Üneş'e verdiği ortaya çıktı. Ele geçirilen mendilin sahibi Ünal Üneş ise başka bir FETÖ davasının firari sanığı olarak aranıyor.

/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Erdal Şenetiler, 9 Mayıs 2016 günü tutuklanarak cezaevine kondu. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan Erdal Şenetiler hakkında hazırlanan iddianamede, Erzurum'daki örgüt yurtlarında kalan öğrencilerin ifadelerine yer verildi. Yurtta kalan öğrenci ifadesine göre haftanın belirli günlerinde 'önemli abi' olarak sohbet yapan kişinin Erdal Şenetiler olduğu belirlendi.

ÖĞRENCİLERİN GÖRMESİ YASAK OLAN 'ABİ!'

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Fethullan Gülen, örgütün 'Erzurum kasası'na ABD'den mendil göndermiş
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