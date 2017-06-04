Muş'ta çatışma: 5 güvenlik korucusu yaralandı

Sağlık Köyü kırsal kesiminde dün akşam saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında teröristler güvenlik güçlerine ateş açınca anında karşılık verdi, Çıkan çatışmada 5 güvenlik korucusu yaralanırken, bölgede çok kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan korucuların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Olayın yaşandığı bölgede Muş Valiliği sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Vali Seddar Yavuz, hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.Bölgede operasyonlar devam ediyor.