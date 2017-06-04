'ta : 5 güvenlik su yaralandı

Giriş Tarihi: 4.6.2017 09:33 Güncelleme Tarihi: 4.6.2017 09:33
Muş'ta çatışma: 5 güvenlik korucusu yaralandı

'un merkeze bağlı Sağlık Köyü kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan da 5 güvenlik su yaralandı.

Sağlık Köyü kırsal kesiminde dün akşam saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında teröristler güvenlik güçlerine ateş açınca anında karşılık verdi, Çıkan da 5 güvenlik su yaralanırken, bölgede çok kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan korucuların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Olayın yaşandığı bölgede Muş Valiliği sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Vali Seddar Yavuz, hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Muş'ta çatışma: 5 güvenlik korucusu yaralandı
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