Öyle pişkin bir video yayınladı ki FETÖ’cüleri bile çıldırttı!

Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için başvuru yapan FETÖ üyesi sayısı 10 bini aşarken cezaevlerinden de örgüte isyan sesleri yükselmeye başladı. Ekrem Dumanlı, Emre Uslu ve Tuncay Opçin gibi 15 Temmuz darbesinin medya ayağını yürüten isimler yurtdışında lüks bir hayat yaşarken FETÖ'nün alt kademedeki üyeleri cezaevlerinde yargılanacakları günü bekliyor.

FETÖ'CÜLER BİLE DUMANLI'YA KÜFÜR ETTİ

Cezaevlerinde kendisine yönelik sert eleştirileri ve örgüt içindeki isyan seslerini bastırmak için bugün bir video yayınlayan 15 Temmuz darbesinin medya imamı Ekrem Dumanlı, yaptığı pişkin açıklamalarla FETÖ'cü hainleri bile isyan ettirdi. Sosyal medyada videoyu paylaşması ile birlikte büyük tepki toplayan Dumanlı'ya sadece FETÖ düşmanlarının değil örgüt üyelerinin de tepkisi ile karşılaştı.





UTANMAZ ADAMIN PİŞKİN AÇIKLAMALARI

"FETÖ medyasında çalışanları bırakırsanız Türkiye'ye dönerim" gibi garip bir açıklama yapan Dumanlı, Türkiye'de Fetullahçılara zulmedildiğini iddia etti. 15 Temmuz FETÖ darbesinden, 249 şehitten ve yapılan ihanetlerden tek kelime bahsetmeyen Dumanlı'nın pişkin ve utanmaz açıklamaları sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı.

ABD PASAPORTUYLA TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPIYOR

Türkiye'den kaçtıktan sonra ABD'de lüks bir hayat süren Dumanlı, ABD pasaportuyla Avrupa'ya geçerek Türkiye düşmanlığı yapıyor. Referandum öncesi Brüksel'de Avrupa medyası ile yapılan toplantılara katılan Dumanlı, darbenin arkasında FETÖ'nün olmadığı yalanını tekrarlamış ve Batı medyasını Türkiye'ye karşı kışkırtan açıklamalarda bulunmuştu.





TEPKİLERİ DURDURMAK İÇİN YAPTI ÖFKEYİ DAHA DA BÜYÜTTÜ

Dumanlı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı video öfkeyi daha da büyüttü. Örgütten ayrılan eski imamlar FETÖ'cü firari hain Ekrem Dumanlı'nın bu videosunu "Örgüt talimatı olmadan böyle bir video yayınlayamaz. FETÖ tabanındaki rahatsızlık çok arttığı ve cezaevlerinde çatırdamalar başladığı için Dumanlı'ya böyle bir konuşma yaptırmışlar. Böyle aptalca videolarla tabanı ve Türkiye kamuoyunu kandıracaklarını zannediyorlar. Bu sözler kendilerine olan nefreti ve örgütteki homurtuları daha da büyütüyor farkında değiller. Bu açıklama örgütte çözülme olduğunu gösteriyor" şeklinde yorumladı.