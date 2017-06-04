PKK'lı teröriste ilaç kutusundan ulaşıldı

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde 30 Mayıs gecesi devriye gezen zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 polis yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerden birinin ölü ele geçirilmesinin ardından operasyonlar sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlere ait olduğu belirlenen bazı ilaçlar buldu. Araştırmayı derinleştiren İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önce ilaçların alındığı eczaneyi tespit etti. Ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, ilaçların elektrik çarpması sonucu bir kolu ve bacağı olmayan M.Ç. tarafından alındığını tespit etti.

CEPHANELİK ÇIKTI

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.Ç.'nin, Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde teröristlerin evine geldiğini, yemek yediğini ve onlara ilaç aldığını anlattığı öğrenildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre M.Ç.'nin evinde ve evin çevresinde yapılan aramada 3 adet Kalaşnikof silah, 1 adet M-16 marka silah, yaklaşık 1 kilogram plastik patlayıcı, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 el bombası, 20 şarjör, 400 fişek, 5 hücum yeleği, plaka basmada kullanılan rakam ve harf grupları ele geçirildi. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada M.Ç.'nin yanı sıra 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi.