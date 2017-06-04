PKK'ya yönelik hava harekatı

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığını söyledi.

Çemçe bölgesine düzenlenen operasyonun hava destekli yapıldığını aktaran Doğan, "Dün gece alınan görüntü üzerine düzenlenen hava destekli operasyonla örgütün Çemçe grubundan 8 terörist öldürülmüştür. Kaçan bir terörist takip edilmektedir." dedi.

Çemçe-Madur bölgesinde operasyonun devam ettiği öğrenildi.