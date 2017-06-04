'ya yönelik hava harekatı

Giriş Tarihi: 4.6.2017 09:31 Güncelleme Tarihi: 4.6.2017 10:06
PKK'ya yönelik hava harekatı

'ın Çemçe bölgesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığını söyledi.

Çemçe bölgesine düzenlenen operasyonun hava destekli yapıldığını aktaran Doğan, "Dün gece alınan görüntü üzerine düzenlenen hava destekli operasyonla örgütün Çemçe grubundan 8 terörist öldürülmüştür. Kaçan bir terörist takip edilmektedir." dedi.

Çemçe-Madur bölgesinde operasyonun devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'ya yönelik hava harekatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz