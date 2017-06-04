Şehit Tümgeneral Aydın'dan son mesaj

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Kayseri 1'inci Komando Tugayı eski Komutanı ve son görevi 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, şehit olmadan önce Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e, Whatsapp aracılığıyla mesaj attı. Aydoğan Aydın Paşa'nın, Kato Dağı'nda yaptıkları başarılı operasyonların ardından ele geçirilen terör örgütüne ait mühimmatlara ait cep telefonu ile çekilen videoyu Başkan Çelik'e gönderdiği ve 'Terör örgütüne büyük darbe vurduk' dediği belirtildi. Konuyla ilgili olarak Kayseri'de uydudan yayın yapan 38 Kent TV'de katıldığı televizyon programında açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Muhabbetimiz çok iyiydi. Pazartesi günü bana Kato Dağı'nda yaptıkları başarılı operasyona yönelik video da göndermişti. Heyecanlı bir askerdi" dedi. Tümgeneral Aydoğan Aydın ile aralarının çok iyi olduğunu belirten Başkan Çelik, "Muhabbetimiz çok iyiydi. Son mesajı, bana pazartesi günü Whatshapp'tan attığı mesaj. Kato Dağı'nda yaptıkları terör operasyonlarında ele geçirilen terör örgütüne ait mühimmatların görüntüsünü de attı. Gerçekten son yılların büyük ve başarılı operasyonuna imza attılar. Çok heyecanlı bir askerdi. Kazandığı zaferleri dostları ile paylaşmasını bilirdi. Ben de bu mesajına karşılık alkış göndermiş ve başarı dilemiştim. Hain terör örgütünün en büyük mühimmat deposu operasyonuna imza attılar. Severdik, muhabbet ederdik. Hatta Gültepe Bulvarı'nın açılması konusunda da gayretleri oldu. 'Güvenli bir yol açılacak, hayırlı bir hizmet olacak' derdi. Allah rahmet eylesin. Bir kez daha ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.

SON KARELER

"KAYSERİ'DE İFTARA DAVET EDECEKTİM"

Diğer yandan Başkan Çelik, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı, Kayseri'de Komando Tugayı'nda yapacakları iftar programına davet için aradığını ve son olarak da Pazartesi günü konuştuğunu belirterek, "Komando Tugayı'nda iftar verelim dedik. Bu iftara şehit aileleri, gaziler, yakınları, askerlerimiz katılsın istedik. Bunun için Aydoğan Paşa'yı da aradım, katılır mı diye. O davet için aradığımda görüşmemiz ve bu mesajlaşmamız oldu" dedi. Çelik, söz konusu iftarı da 9 Haziran'da yapacaklarını ifade etti. Başkan Çelik, ayrıca şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adının yeni açılacak bir bulvara verilmesi konusunun da belediye meclisinde görüşüldükten sonra hayata geçirileceğini belirtti.