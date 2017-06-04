Son kareler

Şırnak'ta yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterde şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın
'ın (51) ve diğer kahramanların son fotoğraflarına SABAH ulaştı. Kahramanlardan geriye Şenoba Hudut Tugayı'ndaki denetleme ve iftar sırasında çekilen işte bu fotoğraflar kaldı.
SON ANLARI
Kato Dağı'nda büyük destan yazan Aydoğan Aydın ve beraberindeki kahraman askerler şehit düştükleri helikopterle saat 18.50'de Şenoba Hudut Tugayı'na indi. Tümgeneral Aydın, 19.20'ye kadar tugayı denetleyip, tugay defterini imzaladı. Saat 19.31'de tugayda bulunan tüm er, erbaş ve rütbeli askerlerle birlikte iftar açıldı. Tümgeneral Aydın ve beraberindeki komutanlar 20.54'te şehit oldukları Cougar tipi askeri helikopterle havalandı. Şenoba beldesinin içerisinde bulunan tugaydan havalandıktan iki dakika sonra 20.56'da helikopter düştü. Geçen çarşamba meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan helikopter kazasının yaşandığı yerle tugay arası mesafe karayoluyla sadece 12 dakikaydı.
Şehit olan 13 askerden üst rütbeli 6'sı, gittikleri Şenoba Hudut Tugayı'nda karargah subayları tarafından böyle karşılanmıştı.
MORAL ZİYARETİYDİ
Askerlik hayatının neredeyse tamamını terörle mücadele ederek geçiren Tümgeneral Aydın'ın moral olsun diye Şenoba 48. Hudut Tugay Komutanlığı'na gittiği ortaya çıktı. Kendisi de Kato'daki harekât nedeniyle uzun süre dağdan birliğine dönemeyen Tümgeneral Aydın, kazanın olduğu gün, kısa süre önce Bestler-Dereler bölgesinde 37 teröristi etkisiz hale getiren kahraman Şenoba Tugayı'nı ziyaret etmek istedi. Yakınındakilere "Bu akşam iftarımızı Şenoba'daki arkadaşlarla, cefakâr korucularımızla beraber açalım. O arkadaşlara da bir moral olur belki" diyerek Şenoba Tugayı'na iftara gitmişti.
İŞTE ŞEHİT OLAN PERSONEL
Tümgeneral
Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Albay Gökhan Peker, Yüzbaşı Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Başçavuş Mehmet Erdoğan, Uzman Çavuş Zeki Koç, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak, Pilot Üsteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş, Başçavuş Fevzi Kıral, Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal.
Saat 18.50
13 askerin içinde olduğu helikopter, Şenoba Hudut Tugayı'na böyle indi.
Tümgeneral Aydoğan Aydın, 2'si pilot, biri teknisyen 13 asker, şehadet öncesi askerlerle iftardaydı.
Saat 19.00
Tümgeneral Aydın, Şenoba Hudut Tugayı'nı denetlemeden önce karşılama mangasını selamladı.
Saat 19.20
Aydoğan Aydın, denetim sonrasında tugay defterini imzaladı.