Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Side Mahallesi'nde S.Ö. isimli kişinin uzun süredir yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada kenevirin laboratuvar ortamında hibritlenmesi sonucu geliştirilen ve piyasa değerinin 100 bin lira olduğu değerlendirilen toplam 3 kilogram uyuşturucu, uyuşturucu maddeleri satışında kullanılan 3 hassas terazi, evde uyuşturucu imal edebilmek için kullanılan aletler, uyuşturucu bitkileri ve tohumları, sera için kullanılmaya hazır toprak ve saksılar ile 150 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlının üst aramasında ise uyuşturucu satışından kazandığı tahmin edilen 2 bin 400 avro, bin 100 İsviçre frangı, 160 dolar ve 425 lira nakit paraya el konuldu.

Zanlı S.Ö. ile yabancı uyruklu eşi M.P.Ö. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.