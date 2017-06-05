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Arınç'ın damadı gözaltına alındı
Arınç
'ın damadı gözaltına alındı
İHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2017
14:56
Güncelleme Tarihi: 5.6.2017
15:05
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç
’ın damadı
Ekrem Yeter
,
FETÖ
operasyonları kapsamında gözaltına alındı.
Ankara'daki evinde gözaltına alınan Yeter, bugün savcılığa sevk edildi.
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