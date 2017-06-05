'ın damadı gözaltına alındı

İHA

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Giriş Tarihi: 5.6.2017 14:56 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 15:05
Arınç'ın damadı gözaltına alındı

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent ’ın damadı , operasyonları kapsamında gözaltına alındı.

Ankara'daki evinde gözaltına alınan Yeter, bugün savcılığa sevk edildi.
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Arınç'ın damadı gözaltına alındı
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