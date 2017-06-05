Bülent Arınç'ın damadı tutuklandı

Ekrem Yeter, 17-25 Aralık yargı darbesi sırasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 'öğretim üyesi' olarak görev yapıyordu. Yeter, FETÖ'nün deşifre olmasının ardından burada çalışmaya devam etti. Yeter, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında FETÖ kontrolündeki Anadolu Sağlık Federasyonu'nun başkanlığını yapmayı sürdürdü.



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Ekrem Yeter (44), OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile FETÖ iltisak ve irtibatlarının olduğu gerekçesiyle kamu hizmetinden çıkarılmıştı.