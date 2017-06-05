Bülent Arınç'ın damadı tutuklandı

Giriş Tarihi: 5.6.2017 18:31 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 19:13
Bülent Arınç'ın damadı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın doktor damadı Ekrem Yeter tutuklandı.

Ekrem Yeter, 17-25 Aralık yargı darbesi sırasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 'öğretim üyesi' olarak görev yapıyordu. Yeter, FETÖ'nün deşifre olmasının ardından burada çalışmaya devam etti. Yeter, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında FETÖ kontrolündeki Anadolu Sağlık Federasyonu'nun başkanlığını yapmayı sürdürdü.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Ekrem Yeter (44), OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile FETÖ iltisak ve irtibatlarının olduğu gerekçesiyle kamu hizmetinden çıkarılmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bülent Arınç'ın damadı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz