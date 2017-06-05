ByLock’u inkâr eden yandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 102 bin kişilik ByLock listesinin internet trafiğini ortaya çıkarmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazdı. BTK'nın yeni geliştirdiği programla FETÖ'nün ByLock için kullandığı IP numarasından tarama yaparak, programı kullanıp kullanmadıklarını somut bir rapor haline dönüştüreceği belirtildi. FETÖ darbe girişiminin ardından MİT tarafından hazırlanarak Ankara Başsavcılığına ve oradan da 80 ile gönderilen 102 bin kişilik ByLock listesiyle ilgili düğmeye basıldı. İçinde polis, asker, savcı, hâkim, öğretmen ve kritik devlet kurumlarında yuvalanmış FETÖ'cülerin yer aldığı listeyle ilgili bugüne kadar Türkiye genelinde 50 bini aşkın şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Ancak yürütülen soruşturmalar ve açılan davalarda şüphelilerin büyük çoğunluğunun en kritik delil sayılan ByLock için, "Ben bu programı bilmiyorum. Kullanmadım. Torunum, çocuklarım, yeğenim, kayınbiraderim, kayınpederim indirmiştir" şeklindeki savunmalarının çürütülmesi için yeni bir adım atıldı.



TRAFİĞİ İNCELENECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mahkeme kararıyla bir yazı hazırlayarak BTK'ya gönderdi. Yazıda MİT'in hazırladığı ByLock raporunda örgütün Litvanya'dan kiraladığı 9 adet IP numarasından biri olan ByLock.net adlı "46.166.160.137" IP numarasına yer verildi. 102 bin kişilik listedekilerin ortak bağlandığı bu IP adresinin internet trafiğinin incelenmesi istendi. BTK'nın yeni geliştirdiği "internet trafiğini tarama" adlı programdan şüphelilerin internet geçmişinin taranacağı bildirildi. Bu taramadan şüphelilerin tarih, gün ve saat itibariyle ByLock'u ne sıklıkla kullandıkları, kimlerle irtibat kurduklarına kadar net tespitlere ulaşılacağı ifade edildi.



YALAN SAVUNMALAR ÇÜRÜTÜLECEK

BTK'nın yeni programı sayesinde savunmalarında ByLock'u indirmediğini, bilmediğini ve kullanmadığını savunan şüphelilerin bütün internet geçmişlerinin kaydının ortaya çıkarılacağı vurgulandı. Bilişim uzmanlarınca hazırlanacak bilirkişi raporunun kısa süre içerisinde Ankara Başsavcılığı'na gönderilmesi bekleniyor. Raporun listede yer alan 102 bin ismi kapsayacağı ve bu isimlerin ayıklanarak haklarında soruşturma yürütülen illerdeki Başsavcılıklara gönderileceği kaydedildi. Kesin veriler içeren bu raporun dava dosyalarına ek delil olarak konulacağı, şüphelilerin savunmalarında, "ByLock'u bilmiyorum. Kullanmadım. Başkası indirmiştir" şeklindeki yalan beyanlarının önüne geçileceği belirtildi.