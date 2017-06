Çavuşoğlu Almanya'ya o üssü işaret etti

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

İkili ilişkilerimize enerji kazandırabilmek için hangi adımları atabiliriz, bunu konuştuk. Esasen Malta'da yaptığımız görüşmede de samimi şekilde 'hangi adımları atalım ki, ilişkilerimizi karşılıklı bir yere götürelim' üzerinden çalışmaya devam ederiz dedik. Bu konuda yardımcılarımız da biraraya geldiler. Değerlendirme fırsatı buldular. Bizim Almanya ve Avrupa ile hiçbir problemimiz yok. Bir Antalya Milletvekili olarak şunu söylemek isterim, Almanya turist sayısı bakımından bizim için en önemli ortaktır. Almanya'da yaşayan 3,5 milyondan fazla Türk var. Almanya ile problem yaşamımızda bizim tarafından hiçbir problem yok. Almanya bize karşı 1 adım atarsa biz her zaman 3 adım atırız.

Türk karşıtlığı ırkçılığa ve aşırı Türk düşmanlığına hizmet ediyor. Son zamanlarda camilere yönelik saldırıda bir atrış var. Bu aslında Avrupa için de bir sorun. PKK terör örgütünün Almanya'daki faaliyetleri, zorla para toplama, illegal faaliyetler, açık şekilde Türkiye'ye karşı terör propogandası yapılması. Yine Frankfurt'ta yapılan sözde toplantıda sözde PKK'nın paçavraları, teröristbaşı posterleri ve videoların yayınlanması Türk halkını derinden yaralamamıştır. Özellikle Almanya'nın PKK sembollerinin yasaklamasının ardından bu toplantının yapılması ayrıca manidardır.

FETÖ üyelerinin Almanya'da bulunması. 400'den fazla Türkiye pasaport sahibinin Almanya'ya sığınma talebinde bulunması. Dün akşam bir şehidin annesini iftardan sonra ziyaret ettim. Acılar hala taze. FETÖ üyelerinin dost ülke Almanya tarafından alınmasını biz tercih etmeyiz.

İNCİRLİK'İ DEĞİL KONYA'DAKİ NATO ÜSSÜNÜ ZİYARET MÜMKÜN

Pozitif gündemlerimiz de var. İkili ticaret vs. gibi. Bundan sonra ticari ve kültürel ilişkiler dahil hangi adımları atabiliriz ki yapıcı çalışmalarda bulunalım. Çalışmalara devam edeceğiz. Şu an itibarıyla İncirlik değil Konya'daki NATO üssüne ziyaret mümkün.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI SİGMAR GABRİEL: İZİN VERİLMEMESİ ÜZÜCÜ

Türkiye ziyaretinde ilk durağı olan Dışişleri Bakanlığında mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Alman Bakan Gabriel, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Konya üzerine konuştuk, bu olumlu bir gelişme. İncirlik de gündeme geldi. Alman tarafının bu konuyu sürekli bir çatışma konusu yapmak istemediğini anlattık. Şu anda bir ziyaretin mümkün olmadığını, iç siyaseten bunun mümkün olmadığını Ben buna üzüntü duydum. Diğer taraftan iç siyaseten belki bu yönde bir yaklaşım var. Biz bir parlamento ordusundan bahsediyoruz Alman ordusu dediğimiz zaman. Bu nedenle parlamenterlerin her zaman ziyaret edebilmesi gerekiyor. Bu kararın Türkiye ile Almanya arasındaki ilkesel ilişkilerle bir ilgisi yok. Birliklerin başka bir yere kaydırılması ilişkilerimizin kötüye gitmesi anlamına gelmez. Bu sorunu halledebilirsek, bu konu üzerinde çatışmazsak, Konya'da da birlikte bir çözüm bulduğumuz için de diğer hususlarla birlikte çalışma imkanı veriyor bize. Türkiye ile Almanya arasındaki o güzel dönemlere tekrar geri dönmek istediğimizi ifade ettim" dedi.

DARBE GİRİŞİMLERİ KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

ALMAN BAKAN GABRİEL: Türk-Alman ilişkileri şu anda belli bir sıkıntılı dönem yaşıyor. Zaman zaman tabii ki görüşmek lazım. Çok iyi noktadaydık. Türkiye ve Almanya'daki çok insanın birbiriyle bağı var. Gerçekten bu ilişkilerin çok daha uzun bir geleneği var. Türkiye özellikle Nazi döneminde Almanlar'a sığınma imkanı vermiştir. Güncel olarak baktığımızda tabii ki bazı sıkıntılarımız var. Belki de farklı anlayışlardan kaynaklanan. Türkiye ile duygusal olarak da birlikteyiz. Burada benim Türkiye ile bağımdan dolayı çok önemli.Darbe girişimlerinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etmek isterim.

VİZELERİN KOLAYLAŞTIRILMASINI KONUŞTU

Biz NATO'da ortayız. Terör tehlikesine karşı birlikte mücadele ediyoruz. Türkiye-Almanya olarak ticaret olarak çok yakın işbirliğindeyiz. Bizlerin Gümrük Birliği'nin daha da geliştirilmesi yönünde irademiz var. Biz kültürel olarak da çok sıkı bağımız vardır. İki ülkenin öğrenci değişimleri, kardeş şehir ortaklıkları gibi değişimlerin yapılmasının üzerinde durduk. Vize serbestisi Avrupa düzeyinde olmadığı sürece de mesela bilim insanları için, özellikle işadamları için karşılıklı olmak üzere vize düzenlemesinin mümkün olabildiğince kolaylaştırmayı konuştuk.

PKK ALMANYA'DA FAALİYET GÖSTEREMEYECEKTİR

Türkiye'nin Almanya'daki PKK'yı sormasını anlıyorum. Bu konudaki bütün enstrümanları değerlendireceğiz.

FETÖ'CÜLERİN TALEPLERİNE MAHKEMELER KARAR VERİYOR

Darbe girişimine katılmış olanlar ve böyle bir şüphesi olan insanlar olarak mülteci taleplerine mahkemeler karar vermektedir. Darbecilerle ilgili delillere bağlıyız. Delil olmadan mahkemeye sunulamıyor.

Gabriel, "Ama çok iyi, mükemmel bir noktadaydı. Almanya ve Türkiye'deki çok sayıda kişinin iki ülke ile ilişkisi var. Darbe girişimi olduğunda Almanya yeterince hızlı bir şekilde tepki göstermediğinden dolayı belki burada duygusal bir üzüntü var. Önemli olan duygusal olarak Türkiye'nin yanında olmamız. Ben özellikle Türkiye ile bağımdan dolayı çok önemli. Bir asker darbenin her bir Türkiye vatandaşının zihninde olduğunu biliyoruz. Bu gibi darbe teşebbüsü gibi girişimlerin tahammül edilemeyeceğini ifade etmek istiyorum. Yeniden bir askeri darbe tehlikesi var demek zor bir durumdur. Sadece Alman hükümeti değil, ülkemde yaşayan birçok insan darbe girişimine karşı çıkmış, Türkiye hükümetinin yanında yer almıştır. Bu konu son dönemdeki sıkıntıların kaynağı olarak da ortada duruyor." şeklinde konuştu.

Gabriel ayrıca "Gümrük birliği anlaşmasının acilen modernize edilmesi gerekiyor. Vize serbestisi konusunda bilim adamları, iş adamları düzeyinde olmak üzere vize işlemlerini kolaylaştıralım… Bunu konuştuk." dedi.

ÇAVUŞOĞLU: AVRUPALILAR GAZETECİLERİ AJAN OLARAK KULLANIYOR

Ne zaman biraraya gelsek Yücel konusu sözkonusu oluyor. Ama şu bir gerçek, Almanya'da çok iyi biliyor. Yücel'le ilgili suçlama gazetecilikle ilgili değil terörle ilgili. Bu konuda bizim için hassas bir konu. Nasıl Almanya'da bağımsız yargı varsa bizde de bağımsız yargı Yücel'le ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Elbette soruşturma bitince yargı Yücel'le ilgili kararı verecektir. Son zamanlarda Avrupa'da bir moda başlatıldı. Özellikle gizli servisler gazetecileri ajan olarak kullanmaya başladılar. Niye, yakalandığı zaman 'gazeteci tutuklandı, gazeteciler içeride' kampanyasıyla baskı oluşturmak istediler. Geçenlerde yine bir yabancı gazeteci tutuklandı. Bizim askeri bölgemizin, gizli kalması gereken fotoğrafları çekerek Irak'a geçti. Gazetecilik faaliyetinden tutuklanıyorsa söylersin ama teröre destek veren faaliyetlerden tutuklanıyorsa bunun Almanya'da da, Avrupa'da karşılığı ver. Bazı talepleri oldu iletmem gereken kurumlara memnuniyetle ileteceğim.

PKK ALMANYA'DA DÜĞÜNLERDEN AÇIK AÇIK PARA TOPLUYOR

ÇAVUŞOĞLU: PKK'nın herkesin gördüğü faaliyetleri Almanya'da devam ediyor. Sadece teröre destek için değil, buradan ikna ettikleri insanları dağa götürüyorlar. Mali destek için faaliyetlerini sürdürüyorlar. Orada yaşayan vatandaşlarımızdan zorla para topluyorlar. Her düğünde PKK için para toplanıyorlar, özellikle Güneydoğu ve Doğulu vatandaşlarımızın düğünlerinde. Bir de illegal faliyetleri var; uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi. Bunları sayın Zigmar da kabul etti. PKK bizim düşmanımız, PKK hepimize tehdit. Yarın Almanya tedbir Almanya'ya başlasın oraya da saldırmaya başlayacaklar. 4 bin 500 soruşturma var ama sonuç yok, karar çok az, üç, dört, beş. Artık kararların çıkmasını bekliyoruz.

ALMANYA DARBECİ FETÖ'CÜLERİN SIĞINMA MEKANI OLMAMALI

Aynı şey FETÖ için de geçerli. FETÖ üyelerinin de bir sığınma merkezi olmamalı Almanya. Türkiye'den oraya sığınmak için giden darbeye karışan kişilerin Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Bakanlığımda çalışan diplomat sığınmak için Almanya'ya gidiyor, asker Almanya'ya gidiyor. Eski savcılar, hakimler oraya sığınıyor. Bize karşı olan herkesin, düşmanlarımızın sığınma merkezi dostumuz Almanya'nın olmaması gerekiyor. Almanya'nın daha ciddi adımlar atmasını dost ve müttefik olarak beklememiz en doğal hakkımızdır.

KATAR KARARINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK

Hepimizi üzen bir gelişme. Biz Körfez'in bölgenin istikrarını, birliğini, beraberliğini kendi birliğimiz ve beraberliğimiz olarak görüyoruz. Birçok sorunlar var karşı karşıya olduğumuz. Malesef bölgemizde ciddi bir mezhepçilik var. Her bakımdan bu dayanışma önemli. Elbette ülkeler kendi aralarında sorunlar yaşayabilir ama her şartta diyaloğun devam etmesi lazım ki, varolan sorunlar barışçıl yollardan aşılsın. Bu durumdan büyük üzüntü duyduk, elimizden gelen her türlü desteği veriririz.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar açıklaması

ALMANYA'NIN İNCİRLİK'İ ZİYARET İÇİN ŞARTLAR UYGUN DEĞİL

Almanya İncirlik'e gelmek istediğinde "memnuniyetle" dedik, açtık. Almanya'ya her zaman yardımcı olduk. Ama şu anda İncirlik'i ziyaret için şartlar uygun değil, Konya'dan başlamak lazımdır.