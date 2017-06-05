Darbeci generalden 'engel olursanız bedelini ödersiniz' tehdidi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen eski Ege Ordusu Komutanlığı Genel Sekreteri B.A, ifadesinde darbe girişimi gecesi yıllık izinde olduğunu, akşam 23.01'de habercisinin kendisini aradığını ve "Ordu karargahında normalden farklı bir hareketlilik var" dediğini kaydetti.

Tutuklu sanık eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'i aradığını ve televizyonda gördüğü haberlerden dolayı "Dönmemi ister misiniz ?" diye sorduğunu ifade eden B.A, Hakbilen'in "Karargaha gelmene gerek yok" yanıtını verdiğini, bu sırada eşine de "Hanım eşyaları topla İzmir'e gidiyoruz" dediğini duyduğunu kaydetti.

Tanık B.A, bu duruma şaşırdığını ve silahını alarak ordu karargahına gittiğini belirterek, "Ordu komutanının yanına gittim. Komutana yardım etmek istediğimi, kamera kayıtlarını inceleyeceğimi söyledim. Olumlu yanıt verdi. Kamera kayıtlarına Memduh Hakbilen'le bakmaya giderken tutuklu sanık kurmay yüzbaşı Eser Bingül, Hakbilen'e 'Yanınıza silahlı muhafız vereyim mi ?' dedi. Şüphelendim. Olacak bir şey değil. Kameraları inceledim. 22.02'de (tutuklu sanıklar) albay Oksal Çelik, Yarbay Mustafa Toklu, Albay Recep Kılıç, Yüzbaşı Eser Bingül ve tanımadığım başka kişileri harekat ve istihbarat başkanlığı kapısından girerken gördüm. Giriş saatlerini, kim olduklarını not aldım." diye konuştu.

ŞİFRELİ KAPIDAN GİRDİLER

Karargaha girenler arasında ilişiği kesilmiş kişiler olduğunu gördüğünü, bu durumun darbe girişiminin başladığı saatlerde olmasından dolayı şüphelendiğini dile getiren tanık B.A. "Harekat ve İstihbarat Başkanlığı kapısından 10 adam girdi. Şifreli kapıdan. Şaşırtıcı bir durumdur. 22.00'de içeri girmek manalı değildir. Farklı görev, seminer vardır, çalışırsın. O gün önemli bir şey yoktu." dedi.

Tanık B.A, darbe girişimi gecesi Hakbilen'in tehditlerine de tanık olduğunu anlatarak, "Tutuklu sanık eski tümgeneral Hakbilen'in o gece gözetim altına alındıktan sonra '5 dakikaya kadar bu odadan çıkacağım. Eğer bana engel olursanız, tugay ve tanklar yolda, bedelini canınızla ödersiniz, hesabını sorarım' ifadelerini çok net bir şekilde duydum." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamalara yanıt veren Hakbilen ise tanık B.A'yla bir telefon görüşmesi yapmadığını iddia ederek, tanık hakkında yalan tanıklıktan işlem yapılmasını talep etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.