'nün sözde '' tutuklandı

Giriş Tarihi: 5.6.2017 19:08 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 19:18
FETÖ'nün sözde 'Myanmar imamı' tutuklandı

'nün sözde "" olduğu tespit edilen Sökmen, Hatay'da çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) sözde "" olduğu belirlenen Muhammet Furkan Sökmen, Hatay'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Myanmar'dan geçen günlerde sınır dışı edildikten sonra THY'ye ait uçakla Atatürk Havalimanı'na getirilen ve buradan Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınarak Hatay'a götürülen Sökmen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sökmen, cezaevine gönderildi.

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FETÖ'nün sözde 'Myanmar imamı' tutuklandı
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