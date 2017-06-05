Gazeteci Haydar Meriç’e FETÖ tuzağına ilk dava

Şüphelilerin, Kırklareli'nde aralarında öldürülen gazeteci Haydar Meriç'in de bulunduğu belediye başkanı, bürokrat, gazeteci ve siyasi parti temsilcilerinin iletişimlerine Fethullahçı Terör Örgütü'nün çıkarları doğrultusunda müdahale ettikleri belirtildi.Hazırlanan 294 sayfalık İddianamede, Fethullah Gülen de şüpheliler arasında bulunuyor.



Yasadışı dinlemelerin örgütün çıkarları doğrultusunda gerçekleştirildiği için Gülen de suçtan sorumlu tutuluyor ve hakkında bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 944 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Haydar Meriç'in öldürülmesi olayının ise bu dosyadan ayrıldığı, başka bir soruşturmada cinayetin araştırılmaya devam edildiği belirtildi.

Kırklareli'nde öldürülen gazeteci Haydar Meriç de dahil; belediye başkanı, bürokrat, gazeteci ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan 70 kişinin usulsüz bir şekilde iletişimlerine müdahale edilmesine yönelik soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz ve Cumhuriyet Savcısı Mustafa Okan Yaman tarafından hazırlanan iddianamede; Kırklareli İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Komiser, Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru olarak görev yapan şüphelilerin, 70 mağdurun telefonlarını FETÖ/PDY'nin menfeatleri çerçevesinde yasadışı yöntemlerle dinledikleri, sinyal bilgileri değerlendirilmesi ve kayda alınması işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.

HUKUK DIŞI YOLLAR GELİŞTİRDİLER

Şüphelilerin iletişime müdahale için hukuk dışı çok sayıda değişik usul ve yöntemler geliştirerek, bunları hedef şahıslara uyguladıkları, 2010 yılından 2013 yılına kadar kesintisiz bir biçimde bu eylemlerini sürdürdükleri, örgüt taleplerinin yerine getirilmesi doğrultusunda, devletin istihbarat faaliyetleri kapsamında görevlerinin sağladığı nüfuz ve gücü ile yasaların verdiği yetkileri görevin gereklerine aykırı kullanarak amaçlarına ulaşmak için kullandıkları belirtildi.

İddianamede dinlenen kişilerin PKK, Ergenekon, DHKP/C yahut diğer isimlerle adlandırılan suç örgütleriyle ilgisi olmayan, toplumda ve kamuoyunda tanınan belirli ekonomik güce sahip kişiler, olduğuna dikkat çekildi. Bu kişilerin terör ve organize suç örgütleriyle ilişkilendirerek, şablon gerekçeler sunmak suretiyle, içeriği itibariyle sahte oluşturulmuş belgelerle temin edilen dinleme kararları ile özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, sahte oluşturulmuş dinleme talep belgeleri ile İstanbul'daki mahkemelerden dinleme kararlarının alındığı kaydedildi.

Dinleme talep yazılarının çoğunun genel ve soyut bilgiler içerdiği, somut bilgi ve belgelere yer verilmediği, değerlendirme yapılmaksızın otomatik uzatma taleplerinin yapıldığı, teknik takip talepleri öncesi telefon numaraları ve kullanıcıları üzerinde yeteri kadar istihbarat çalışmasının yapılmadığı kaydedildi. İddianamede, hedef şahıslar hakkında önleme dinlemesi talepte bulunulmasını gerektirecek herhangi bir örgüt ve suç iltisaklarının bulunmadığı, hiç birisinin önleme dinlemesine konu suç faaliyetlerine dair önceye ait sabıkalılığının bulunmadığı ifade edildi.

REKTÖR DE DİNLENMİŞ BAŞKAN DA

Mağdurlar arasında öldürülen gazeteci Haydar Meriç, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Mustafa Aykaç, Kırklareli MHP İl Başkanı Şaban Savaşçan, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kırklareli Ak Parti İl Başkanı Emin Tunç, Belediye Başkanı Cavit Çağlayan, Başkan Yardımcısı Ünal Başkur, Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç Çalışır, Emniyet Müdürü Kemal Bakır ve CHP Vize İlçe Başkanı Cengiz Arda da bulunuyor.

GÜLEN'E İSTENEN CEZA

294 sayfadan oluşan İddianamede 33. numaralı şüpheli ise FETÖ/PDY'nin elebaşı Fethullah Gülen… Gülen'in, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü kadrolarında görev yapan şüphelilerce gerçekleştirilen usulsüz istihbarı dinleme, kanunsuz izlemeler, sahte evraklar tanzim etme gibi örgüt amaç ve stratejisi doğrultusunda gerçekleşen tüm eylemlerden örgüt kurucusu olarak sorumlu olduğu kaydedildi. Gülen hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" suçlaması kapsamında bir kez ağırlaştırılmış müebbettin yanı sıra "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme " suçunun da arlarında bulunduğu 6 ayrı suçtan da 944 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

CİNAYET SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İddianamede Fethullah Gülen ile ilgili kitap hazırlığında olduğu iddiasıyla öldürüldüğü belirtilen gazeteci Haydar Meriç'in Düzce/Akçakoca'da ölü olarak bulunması eylemine ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği, cinayette Kırklareli İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde usulsüz istihbarı dinlemeler yapan bazı şüphelilerin rol aldığının anlaşıldığı, bu soruşturmanın bu dosyadan ayrılarak farklı soruşturması numarası ile kaydedildiği belirtildi.