Özel Kalemi sorusuna cevap vermedi!

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 5.6.2017 15:31 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 15:35
Genelkurmay Özel Kalemi FETÖ sorusuna cevap vermedi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 11'inci celsesinde Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde görevli eski Kurmay Albay Osman savunma yaptı.

çatı davasında Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde görevli eski Kurmay Albay Osman hem FETÖ'cü olmadığını iddia etti. Hem de FETÖ ve liderine terörist örgüt diyemedi. Mahkeme Başkanının "Fetullah Gülen'in FETÖ terör örgütünün lideri olduğunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna Kılıç, yorum içerdiği gerekçesiyle cevap vermek istemediğini söyledi.

Kılıç'ın bu sözleri salondakilerin tepkisini çekti. Mahkeme Başkanı, salonda bulunan bir kişinin sanığa yönelik tutumu nedeniyle dışarı çıkarılmasını istedi.

TİYATRO DEDİ

Ayrıca Kılıç savunmasında, darbe girişiminde yer alan gruplara ilişkin konuşmasında FETÖ ağzıyla cümleler kurması dikkat çekti. Kılıç "Sanırım tiyatro halen devam ediyor. Gelecek günlerde Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Genelkurmay Özel Kalemi FETÖ sorusuna cevap vermedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz