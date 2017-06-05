Genelkurmay Özel Kalemi FETÖ sorusuna cevap vermedi!

FETÖ çatı davasında Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde görevli eski Kurmay Albay Osman Kılıç hem FETÖ'cü olmadığını iddia etti. Hem de FETÖ ve liderine terörist örgüt diyemedi. Mahkeme Başkanının "Fetullah Gülen'in FETÖ terör örgütünün lideri olduğunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna Kılıç, yorum içerdiği gerekçesiyle cevap vermek istemediğini söyledi.

Kılıç'ın bu sözleri salondakilerin tepkisini çekti. Mahkeme Başkanı, salonda bulunan bir kişinin sanığa yönelik tutumu nedeniyle dışarı çıkarılmasını istedi.

TİYATRO DEDİ

Ayrıca Kılıç savunmasında, darbe girişiminde yer alan gruplara ilişkin konuşmasında FETÖ ağzıyla cümleler kurması dikkat çekti. Kılıç "Sanırım tiyatro halen devam ediyor. Gelecek günlerde Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.