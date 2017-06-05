Güvenli bölgeye tam destek

SABAH, "güvenli bölge" çalışması kapsamında terör örgütü DEAŞ'ten temizlenen bölgelerde Suriye Görev Gücü'nün (SGG) etkinliğinin arttırılması için hazırlanan faaliyet raporuna ulaştı. Güvenli bölge için terörden arındırılan Azez, Suran, Mare ve Ahtarin'de polis müdürlükleri; El Bab, Rai, Kıbbesin, Bızaa ve Cerablus'ta jandarma komutanlıkları kuruldu. Suriye görev gücüne danışmanlık için bine yakın polis ve jandarma görevlendirildi.TSK ve ÖSO'nun gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı sonrası terörden temizlen bölgelerde kamu düzeni ve güvenliğinin yeniden kurulması için çalışmalar sürüyor. Suriye Görev Gücü, Türk kolluk kuvvetlerinin danışmanlığında gün geçtikçe güçlenirken, şimdiye kadar yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği raporda Suriye'de oluşturulan güvenlik alt yapısı ile ilgili şu bilgiler verildi:Türkiye'deki polis okullarında 3 aylık eğitimden geçen Suriyeliler, ilk olarak Cerablus'a gönderildi. 24 Ocak 2017'de Cerablus'ta 588 yerel kolluk gücü göreve başladı. Türkmen nüfusunun ağırlıkta olduğu Çobanbey'e 27 Şubat 2017'de 432 yerel kolluk kuvveti gönderildi. El Bab için 2 bin 196 kolluk gücü yetiştirildi. Azez'e ise 1 Mart 2017'de bin 433 mahalli kolluk gücü görevlendirildi.Cerablus, El Bab ve Çobanbeyli Jandarma bölgesi olarak belirlendi. El Bab, Rai, Kıbbesin, Bızaa ve Cerablus'ta Jandarma Komutanlıkları kurularak, Suriyeli komutanlar göreve başladı. Görevlendirilen ikişer mülki idari amir de kolluk kuvvet ve teşkilatının "denetleme mekanizmasını" oluşturuyor.Cerablus ve El Bab'ın sivilleşme süreci Gaziantep Valiliği, Azez ve Çobanbey'in sivilleşme süreci Kilis Valiliği kontrolünde ilerliyor. Bu bölgelerde ihtiyaç duyulan araç-gereçler, mühimmat ve silahlar Türkiye'den temin ediliyor.Her branştan bine yakın polis ve jandarma Suriye görev gücüne danışmanlık yapıyor. Bu sayının 4 bine kadar çıkartılması planlanıyor. Asayişten kaçakçılığa, uyuşturucuda organize suçlara, terörden istihbarata kadar her alanın alt yapısı oluşturulurken bu alanlarda seri eğitimler veriliyor.