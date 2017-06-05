HDP'li Baluken'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan, 30 Ocak günü yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yargılanmasına Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Davanın bugün görülen duruşmasına 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP'li Baluken Sincan Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile avukatları ise duruşma salonunda katıldı. Duruşmayı HDP milletvekilleri Ahmet Yıldırım, Feleknas Uca, İmam Taşçıer, Ziya Pir ve Feleknas Uca da izledi.

Duruşmada ilk söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, Baluken'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Daha sonra savunması alınan Baluken, yaptığı konuşmaların tamamen kürsü dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu kapsamında olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Tüm konuşmalarım parti tüzügünde olan içeriklerdir. Demokratik özerkliği tüm Türkiye için bir çözüm projesi olarak sunduk. Demokratik Toplum Kongresi komisyonlarında resmi üye değilim. Yaptığım faaliyetlerin tümü HDP'nin parti çalışmalarıdır. Yasadışı bir çalışma yapmadım. 3 aydır fizik tedavi olmam gerekiyor. Ancak cezaevi koşullarında olamıyorum. Tahliyemi istiyorum."

Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir ve Mesut Beştaş'ın savunmalarının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme, Baluken'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Dava ileri bir tarihe ertelendi.