Hepsi FETÖ’nün maaşlı adamları çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında ziyaret ettiği ABD'de Türk büyükelçiliği önünde PKK yandaşları olay çıkarmış, Amerikan polisi sadece izlemekle yetinmişti. Olay yakınında bulunan Cumhurbaşkanı'nın korumaları saldırıya uğrayan Türkleri korumak için PKK'lılara müdahale etmişti. Bu yaşanan olayı fırsat bilen ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bir grup Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası başlattı. Kampanyanın öncülüğünü ise, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki FETÖ'cü kongre üyeleri yapıyor. FETÖ'nün ödül verdiği, seçim kampanyalarına on binlerce dolarlık bağış yaptığı kongre üyeleri, Türkiye'nin sert bir dille kınanması için ABD Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları ile Temsilciler Meclisi nezdinde girişimlere başladı.

TÜRKİYE İÇİN KÜSTAH İFADELER

Türkiye'ye karşıtı kampanyanın en önemli ismi ise, FETÖ'nün ABD'deki destekçilerinden Demokrat Parti New York Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Bosher Maloney. Temsilciler Meclisi'ndeki 28 üyeye imzalattırdığı mektubu Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a gönderen Molaney, Ankara'nın daha sert bir dille kınanmasını istedi. Mektupta Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler kullanan Maloney, Dışişleri Bakanı Tillerson'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olaylara karışan korumalarının tutuklanıp hapse atılmasını isteyerek; "Bu tür davranışlar tolere edilemez. Bu eylemler ABD değerlerine ket vuruyor. En ağır şekilde yargılanmasını isteyin" çağrısında bulundu.

İMZACILAR TANIDIK ÇIKTI

Ödüllü Maloney'in yanı sıra mektuba imza atan Demokrat Parti Temsilciler Meclisi üyeleri Daniel Lipinski, Bill Pascrell ve Robert Brady'ın da FETÖ'cülerin ABD'de düzenledikleri etkinlerin müdavi olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün, Amerika'daki çatı organizasyonlarından olan Türk - Amerikan İttifakı'nın, 2014'te TUSKON ve Zaman gazetesi sponsorluğunda Washington'da düzenlediği 4. Türk Amerikan Konvansiyon (Uzlaşı) Günleri toplantısına Lipinski, Pascrell ve Brady birlikte katıldı. Lipinski ve Pascrell'in aynı zamanda derneğin 2011'deki toplantısında da yer aldı. (Akşam)

‘HAİNLERE GEREKEN CEVABI VERDİK’