İzmir’de eylem için keşfi yapan 2 DEAŞ’lı yakalandı

Örgüt üyesi zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir Şehirlerarası Otogarı'nda ortaklaşa yaptığı uygulamalar sırasında, durumlarından şüphelenilen 2 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.



Sorgulama sırasında yapılan aramada Afganistan uyruklu A.Z.R ve Türk vatandaşı Ö.D.'nün üzerinde örgütsel doküman ele geçirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine 2 kişinin DAEŞ üyesi oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve örgütün İzmir'de yapacağı eylemler için keşif yapmak üzere geldikleri belirlendi.



Gözaltına alınan 2 DAEŞ'li sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.