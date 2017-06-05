Rektör eşi görevinden istifa etti

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne 15 Temmuz darbe girişiminin ardından vekaleten görevlendirilen ve son olarak 19 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asaleten atanan rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın, Bereketli İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik yapan eşi Derya Bağ'ı Pamukkale Üniversitesinin İslami İlimler Enstitüsüne enstitü sekreteri olarak atamıştı. Atama tepkilere neden olurken, Rektör Bağ eşinin üniversite ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Bağ, "Üniversitemiz İslami İlimler Enstitüsü sekterliğine yapmış olduğum atama, yasal mevzuata uygun olmakla birlikte, toplum vicdanında oluşturduğu olumsuz yankılar nedeniyle, eşim Derya Bağ memuriyet görevinden istifa etmiş olup üniversitemiz ile ilişiğini kesmiştir."