“Sen benim son ‘Gül’ümdün”

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'un Malatya'da yaşayan annesi Sebahat Yakut, 4 gün önce toprağa verdiği kızının ardından gözyaşı döküyor. Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki taziye evi her gün ziyaretçilerin akınına uğruyor. Şehit yarbayın kardeşleri Hüsnüye, Sibel, Nurgül ve Ali Yakut taziyeleri kabul ederken, anne Sebahat Yakut kızının mezarını ziyaret edip, dualar okudu. Yakınlarının yardımıyla Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe giden acılı anne, kızının mezarına kapanarak ağıtlar yaktı: "Sen benim gözümün nuruydun. Sen gittin gideli şimdi kör oldum. Kötü kader geldin benim gülümü mü buldun. Güllerim soldu. Yüreğimi yaktın Songül. O helikopter yüreğime düştü kuzum. Beni çok severdin saçımın teline kıyamazdın. Şimdi bak Songül senin kuru toprağına sarılarak ağlıyorum. Yanıma geldiğinde 'Sen otur ben sana hizmet edeyim anam' derdin. Ne oldu Songül? 4 gün oldu neden beni hiç aramıyorsun. Sen benimle konuşuncaya kadar her gün yanına geleceğim."
'ANAM ÜZÜLÜR' DİYE ANLATMAMIŞ
Yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılan Sebahat Yakut kızı Songül'ü şu sözlerle anlattı: "Kızımı herkes seviyordu. Bana hiç yaşadığı zorlukları, sıkıntıları anlatmazdı. Yavrum onca sıkıntı yaşamış hiç anlatmadı. 'Anam üzülür' demiş. Şimdi üzülmüyor muyum Songül..." Henüz 8 yaşında iken babasını kaybeden şehit yarbay Songül Yakut
'u annesi okutup, büyüttü. Yarbay olan kızıyla gurur duyan Sebahat Yakut, şimdi onu kaybetmenin acısını yaşıyor. FETÖ kumpası sonucu TSK'dan uzaklaştırılan ve verdiği hukuk mücadelesiyle tekrar görevine dönen şehit yarbay, annesi üzülmesin diye ona bu durumu hiç anlatmamıştı. "Annem üzülür. O beni ne güçlüklerle okuttu" diyerek 3 yıl boyunca annesinden gizlemişti. Kızıyla yaptığı son konuşmayı ağlayarak anlatan anne Sebahat Yakut şunları söyledi: "Songül'e, 'köyde birinde ot biçme makinesi var, onu isteriz, otları biçeriz' dedim. 'Değer mi anne, ben sana alırım' dedi. 'Hayat çok kısa annem. Köyde değil Malatya merkeze git oradaki evde dur' dedi."
ACILI ANNE BAKAN KAYA İLE DERTLEŞTİ
Şehit Yarbay Songül Yakut'un (41) taziye evini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya acılı annenin gözyaşlarını elleriyle sildi. Şehit Songül Yakut ile Şırnak'ta 23. Sınır Tümen Komutanlığı'nı ziyaretinde görüştüğünü belirten Kaya, "Dertleşmiştik onunla, sıkıntı yaşamış. Hain FETÖ'den dolayı sıkıntı yaşamış. Gerçekten kahraman bir Türk kadınıydı" dedi.