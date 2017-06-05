Sierra Leone FETÖ okullarını TMV'ye devredecek

TMV Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Nesrin Beyazıt ve TMV Afrika Masası Uzmanı İbrahim Baran ile Gana ve Sierra Leone'de temaslarda bulunduklarını söyledi.

4 FETÖ OKULUNU DEVRETME KARARI

Heyetin Sierra Leone'de Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma ve Dışişleri Bakanı Samura Kamara ile bir araya geldiğini belirten Yavuz, Sierra Leone Dışişleri Bakanlığından, ülkedeki 4 FETÖ okulunun TMV'ye devrini öngören notayı teslim aldıklarını bildirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Koroma'nın, "Türkiye devleti ve milletine karşı terör suçu işleyen hiçbir unsuru ülkemizde asla barındırmayız. Bu yapıların tüm izinlerini de iptal ettik. Dileğimiz TMV'nin anaokulundan üniversiteye kadar ülkemizde yapılanması." dediğini aktaran Yavuz, eylül ayından itibaren okulların eğitime başlayacağını ifade etti.

ADLİ BELGELER SUNULDU

Sierra Leone'den önce Gana'yı ziyaret ettiklerini kaydeden Yavuz, heyetin, burada da üst düzey yöneticilere ve bakanlara örgüt hakkındaki adli belgeleri sunduğunu dile getirdi.