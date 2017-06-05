düştü: 4 yaralandı

DHA

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Giriş Tarihi: 5.6.2017 16:42 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 16:47
Yıldırım düştü: 4 asker yaralandı

48'nci Piyade Alayı' na düşmesi sonucu 4 in yaralandığı bildirildi

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Yıldırım düştü: 4 asker yaralandı
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