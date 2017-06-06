100 ’çu e şok! Başsavcılık düğmeye bastı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 6.6.2017 11:59 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 12:09
100 ByLock’çu öğretmene şok! Başsavcılık düğmeye bastı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fethullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı oldukları belirlenen 100 hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı kullanıcı oldukları tespit edilen ve bir bölümü daha önce KHK kararlarıyla meslekten atılan 100 hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. 100 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken şüphelilere ilişkin yapılan aramalarda el konulan deliller incelemeye alındı.

Operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Sabah

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100 ByLock’çu öğretmene şok! Başsavcılık düğmeye bastı
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