’da operasyonu: 6 tutuklama

Giriş Tarihi: 6.6.2017 12:08 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 12:09
Adana’da PKK operasyonu: 6 tutuklama

’da bölücü terör örgütü ’ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6’sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü adına faaliyet gösteren, dağa gidip gelen ve terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik 31 Mayıs günü şafak vakti operasyon başlattı.

Operasyonda 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Helin K., Kamuran K., Halil T., Bedriye G., Delil K. ve Alper K. tutuklanırken 9 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıktan serbest kaldı.

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Adana’da PKK operasyonu: 6 tutuklama
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