Tutuklu sanıklar; Ahmet Öksüz, Alaaddin Yılmaz, Cahid Özdeveci, Erdal Biber, Hakan Suvak, Hüseyin Cinoğlu, Hüseyin Çevik, Süleyman Semiz, Serkan Esen, Salih Yıldırım, Mustafa Kurt, Mahmut Çelik ve Seymen Kahraman ile tutuksuz sanıklar Turgay Türker ve Rüveyda Kılıçbay, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hazır bulundu. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında 5-10 yıl hapis cezası istenen sanıklardan Adil Öksüz'ün kardeşi Yard.Doç.Dr. Ahmet Öksüz, savunmasında bir önceki duruşmada söylediklerini tekrarladı. FETÖ/PDY yapısına uzak olduğunu ileri süren Öksüz, "Adil Öksüz ile kardeş olma iradesi bana ait değil. Bir başkasının işlemiş olduğu iddia edilen eylemin cezasını 11 aydır tutuklu olarak ben çekiyorum. Suçun şahsiliği kuralı ihlal edilmektedir" dedi.

HAKİMİN BYLOCK SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP

Mahkeme Başkanı, FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalan eşi Havva Emel Öksüz'ün 'ByLock' programı kullandığının tespit edildiğini, bunu öğrenince eşine kiminle bu programdan konuştuğunu sorup sormadığını sanığa sordu. Sanık Öksüz de "Eşimle konuştum. Ancak, kiminle konuştuğunu sormadım. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum. Daha önceden 'ByLock' kullandığını bilmiyordum. Sordum, 'Evet kullandım, sana söylemedim. Kısa süreli kullandım onun için sana da söylemedim' diye bana söyledi. Ne yazdın, sana ne yazdılar? diye detaylı sormadım" diye konuştu. Hakimin, "Hiç merak etmedin mi?" sorusu üzerine Öksüz, "Bu tür konulara hiç girmedim. Merak da etmedim doğrusu" diye yanıt verdi.

ÖKSÜZ'ÜN BANK ASYA'DAKİ HESAPLARI

Öksüz, Bank Asya'da 2008 yılından itibaren 15 Temmuz'dan 8 ay öncesine kadar katılım hesabı olduğunu, dönem dönem buraya birikimlerini yatırdığını ifade etti. Öksüz, çocukları, eşi ve anne babasının mağdur olduğunu, sağlıklarının bozulduğunu söyleyerek tahliye isteminde bulundu. Diğer sanıklar da savunmalarını yaparak suçsuz olduklarını iddia etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Alaaddin Yılmaz, Serkan Esen, Mustafa Kurt ve Mahmut Çelik'in tahliye edilmesine, Ahmet Öksüz ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.