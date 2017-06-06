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Almanya'nın çekilme kararına Türkiye'den rest!
Almanya'nın çekilme kararına Türkiye'den rest!
Giriş Tarihi: 6.6.2017
13:10
Güncelleme Tarihi: 6.6.2017
13:13
Başbakan Binali Yıldırım Almanya'nın İncirlik'ten çekilme kararıyla ilgili olarak açıklama yaptı.
Başbakan Binali Yıldırım Almanya'nın İncirlik'ten çekilme kararıyla ilgili olarak "Bizim tarafımızdan alınan bir karar yok. Nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar" dedi.
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