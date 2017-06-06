Özellikle Türkiye ile ilgi bazı ülkelerde artan algının Türkiye için bir güvenlik tehdidi olduğunu belirtmek isterim. Dünyada gelişen İslam düşmanlığını bakanlığımız yakından takip ediyor. Özellikle İslam düşmanlığının üzerinden Türkiye düşmalığı yapılıyor. Zaman zaman baskılar yapıldığını biliyoruz. Ayrıca son zamanlarda Suriye politikasının da son derece karmaşık bir durumdayız. Astana ve Cenevre süreci devam ediyor. Alandaki bir takım çatışmaların azaltılması önemli. Siyasi çözümü kaybetmemeliyiz.

Avrupa Briliği ile ilgili ilişkilerde Cumhurbaşkanımız Brüksel'deki görüşmelerde gerginliğin geride bırakılması için irade ortaya konuldu. Bundan sonra aradaki gerginliklerin azaltılması için önemli konular üzerinde durduk. Katılım sürecinin hızlandırılması ve vize serbestisi, 18 Mart'ta varılan müzakerelerde AB üzerine düşenleri yapması önemli bir husus. Gümrük Birliğini güncelemesi önemli . Türkiye ile AB ilişiklerinde AB'nin nasıl gelişeceğini Türkiye belirleyecektir.

Bakanlar Kurulu sonrası Katar açıklaması



TERÖRLE MÜCADELE

Son 29 yılda dönemsel olarak örgüte katılımın en az olduğu dönem, bu Ocak-Mayıs ayı arasındaki dönem olmuştur önceki yıllara kıyasla. Bir önceki yıla kıyasla da bu dönemde örgüte katılanların sayısında yaklaşık yüzde 90'lık azalmanın ortaya çıktığı anlaşılmıştır. İnşallah en kısa süre içerisinde başta PKK terörü olmak üzere, bütün terör örgütleri milletimizin, güvenlik kuvvetlerimizin bu kararlı tutumları karşısında diz çökecekler ve inşallah terör Türkiye'nin gündeminden uzaklaştırılacak ya da gündemin en alt sıralarına atılacaktır.



İNCİRLİK AÇIKLAMASI

Bu görüşmenin yapılması olumlu bir adımdır. Sayın Alman bakanın buraya glmesi ve görüşmelerini sürdürmesi başlı başına bir adımdır. Almanya'ya terör konusunda talebimiz bir kez daha açılmıştır. Referandumda 'evet çıkmasının ardından yapılan baskının kabul edilemez olduğu söylendi. İncirlik üssü Türk üssüdür. Konya'daki üs NATO üssüdür. Alman vekillerin İncirlik'i ziyaret etmesi şimdilik uygun değildir.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR İÇİN DEVREDE

Şunu ifade etmek isteriz. Ortadoğu yeterince karışık. Ortadoğu'da yeni bir krizin ortaya çıkmaması için aklı selime davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız çok sayıda devlet ve hükümet başkanlarıyla telefonla görüşerek sürecin içine dahil olmuştur. Dışişleri Bakanımız da ilgili muhataplarıyla gereğini yapmaktadır