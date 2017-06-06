Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

İngiltere yönetimi ve halkına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Biz bu acıyı bütün ülkelerden daha fazla biliriz. Eylemi yapanların kimliğine bakarak, bu işlerden Müslümanları sorumlu tutma gayretleri maksatlıdır. Defalarca ifade ettik; terörün dini olmaz, milliyeti olmaz. Terörist, teröristtir, alçaktır, haindir. Terör bütün insanlığın ortak düşmanıdır. Batılı ülkelerde giderek yaygınlaşan İslam düşmanlığı ve ırkçı yaklaşımlar maalesef teröre uygun zemin hazırlıyor. Yapılması gereken çifte standarta düşmeden ortak bilinçle mücadeleyi sürdürmektir.

TÜRKİYE KÖRFEZ ÜLKELERİ PROBLEMİNİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYOR

Bugün dünya üzerinde Ortadoğu'yu en iyi bilen, en iyi analiz eden, bölgede ne olup bittiğini en iyi gözlemleyen ülke Türkiye'dir. Nitekim bölgedeki bütün ülkelerle, bütün unsurlarla sürekli iletişim kanallarını açık tutan, barışın imkanların ızorlayan ülke de Türkiye'dir. Bizim bölgeye sırtımızı dönüp olup biteni görmemek, yangını uzaktan seyretmemiz gibibir lüksümüz yoktur. Suriye, Irak, Yemen, Libya krizleri bitmeden yeni bir kriz ortaya çıktı. Körfez İşbirliği Konseyi'nin bazı ülkeleri Katar'la ilişkilerini kesme ve bazı yaptırım uygulama kararı aldı. Bu gelişmeyi Türkiye olarak üzüntüyle karşılıyoruz. Stratejik işbirliğimiz olan Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri diyalogla, sükunetle çözüm üretmelerini öneriyoruz.

TÜRKİYE DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN AKTİF OLACAKTIR

Diyaloğun geliştirilmesi için Türkiye olarak aktif tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Devletler arası ilişkiler asılsız haberler yüzünden yara almamalıdır. Ülkemizde terörle mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir. Gerek yurt içi, gerek yurtdışında terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru için sınırlarımızı daha güvenli hale getiriyoruz. Rakka'da ABD oradaki terör unsurlarıyla birlikte başlattığı operasyon devam ediyor. Bu konuyla ilgili defalarca ikazlarımıza rağmen müttefikimiz, dostumuz ABD ne yazık ki terör gruplarıyla bir başka terör grubunu yok edeceğini düşünerek bir işbirliğine gitti.

TÜRKİYE'NİN ZERRE KADAR ZARAR GÖRMESİNE İZİN VERMEYİZ

Türkiye olarak bu işbirliğinin doğuracağı sonuçlardan ülkemizin zerre kadar zarar görmesine asla izin vermeyiz. Bu harekat devam ederken Rakka operasyonu sonrası ortaya çıkan durumu yakından izliyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. Ülkemiz için tehdit oluşturan hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. Güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz.

IĞDIR İL GENEL MECLİSİ SONUÇLARINDA AK PARTİ BİRİNCİ OLDU

Terör örgütlerine destek müttefiklikle bağdaşmıyor. Bölgedeki terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım yapmadan otak bir dille mücadele edilmesi şarttır. Türkiye'nin hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri bellidir, bunlar asla değişmeyecektir. Daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen Iğdır'da İl Genel Meclisi seçimleri yenilendi. 4 Haziran'da gerçekleşen seçimlerin sonuçları belli oldu. 11 Meclis üyesinin 7'sini AK Parti'nin adayları kazandı. MHP: 1, HDP: 2 üye aldı. Daha önce dağılım 1 AK Parti, 4 MHP, 6 HDP'ydi.

KANLI DARBE GİRŞİMİNE VE TERÖRE RAĞMEN BÜYÜDÜK

Türkiye ekonomisi yaşanan küresel ve yerel şoklar karşısında yine güçlü bir performans sergiledi. 2013'de yaşanan Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimine rağmen Türkiye o yıl yüzde 8,5 büyümeyi başardı. 2015'de de iki seçim geçirmemize rağmen, zor bir yıl olmasına rağmen yine büyümeye devam ettik. Terör fitnesini yayan, şer odaklarına rağmen de 2015'de yine yüzde 6,1 oranında büyüdük. 2016'da 15 Temmuz kanlı darbe girişimini yaşadık. Ülkemizin siyasi tarihinde yaşadığı en ağır saldırıdır. Allah'a şükür olsun ki darbe girişimine ve teröre rağmen yılı yüzde 2,9 büyüme ile kapattık.

İHRACATIMIZDAKİ YÜKSELME İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Bu sene inşallah hedefimiz olan yüzde 4,2'nin üzerine çıkacağız. Yatırımı arttırmak için teşvikleri uygulamaya koyduk. Mevcut borçlar yeniden yapılandırıldı, nakit ihtiyacı olan işletmelerinizin bu ihtiyacı giderildi. 10 milyon mükellefin devlete olan vergi, SSK prim borçlarını yeniden yapılandırdık. 120 milyar tutan yükümlülüğü tarihlere, gelecek yıllara yayarak vatandaşın üzerindeki yükü aldık. Son bir yıl içinde yapacağız dediğimiz, vaatlerimizin, icraatlarımızın yüzde 80'ini başardık, yüzde 20'sini de gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. İhracatımızdaki yükselme istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

ENFLASYONU YIL SONUNDA TEK HANELİ RAKAMA İNDİRECEĞİZ

Dolar-TL kuru alınan tedbirler sonucu düşüşünü sürdürüyor. Bu gelişmeler yabancı yatırımcıların ülkemize olan güvenini bir kez daha teyid ediyor. Enflasyonda da aşağıya doğru düşüş eğilimi başlamıştır. Sıkı para politikası ve kapsamlı tedbirler ile maliye politikalarının desteği ile yıl sonunda enflasyonu tekrar tek haneli oranlara geriletmeyi hedefliyoruz, bunu başaracağımıza inanıyorum.

KILIÇDAROĞLU'NUN HESAPTAN ANLAMADIĞINI BİLİYORDUK AMA...

Ana muhalefet lideri dün bir toplantıda attı tuttu. Efendim Türkiye'de 7 milyon işsiz varmış. Hükümet buna ne tedbir alıyormuş. Kılıçdaroğlu'nun hesap kitaptan anlamadığını biliyorduk da, bu kadar geniş aldığını bilmyorduk. İşin doğrusunu söyleyeyim, Türkiye'de 27,5 milyon çalışan var. Açıklanan işsizlik oranı yüzde 12,6. Yani çalışan nüfusun yüzde 12.6'sı. Çarptığınız zaman yaklaşık 3,5 milyon ediyor. Kılıçdaroğlu ne diyor 7 milyon. Yüzde yüz sapma olur mu kardeşim? Sen hesap uzmanısın. 92-98 yıllarında SSK'nın başındaydın. Borçsuz devraldığın kurumu 2,5 trilyon ile teslim ettin.

KILIÇDAROĞLU 18 YAŞA HAYIR DİYE AVAZ AVAZ BAĞIRDI

Gençlerimiz için yeni bir eylem planı hazırlıyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz işsizliği bir yandan azaltırken bir yandan da genç işsizliğe yönelik acil tedbirleri hayata geçirmek. Kılıçdaroğlu gençleri ne çok düşünüyormuş meğer. Eğer gençleri düşünseydin avaz avaz seçilme oranının 18'e çekilmesine hayır diyeceğine evet deseydin de bu millet senin gençlere verdiğin değeri anlardı.