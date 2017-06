Erdoğan: Katar'a karşı yaptırımları kesinlikle doğru bulmuyorum

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Geleneksel 10. Büyükelçiler iftarında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a uygulanan yaptırımları doğru bulmadığını söyledi. Bölgedeki sorunların henüz çözüme kavuşmamışken yeni sıkıntılarla karşı karşıya kalındığını belirten Erdoğan, "Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru bulmadığımızı peşinen ifade etmek istiyorum. Dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunduğu bir dönemde yaşanan bu hadise bölgemizdeki hiçbir ülkenin yararına değildir. Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki meseleleri karşılıklı diyalog yoluyla çözmesi en doğru yoldur.

Bu çerçevede Katar'ın ortaya koyduğu soğukkanlı ve yapıcı tutumu taktirle karşılıyoruz. Terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele verdiğini yakinen bildiğimiz Katar'ın izole edilmeye çalışılması hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamayacaktır. Türkiye olarak 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere en zor zamanlarımızda daima desteklerini hissettiğimiz tüm dostlarımız gibi Katar ile ilişkilerimizi geliştirerek sürdüreceğiz. Diğer ülkelerin Katar ile olan sorunların çözümü konusunda da üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız. Bu çerçevede dünden itibaren çeşitli temaslarda bulunmaya başladık" diye konuştu.





"KATAR'IN BİR TERÖR ZANLISI OLARAK TAVSİF EDİLMESİNİ ÇOK AĞIR BİR İTHAM OLARAK GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar



Katar ile ilgili yaşanan sorun konusunda liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinden bahseden Erdoğan, "Öncelikle Katar Emiri Şeyh Temim kardeşim ile telefonla görüşerek yaşananlardan dolayı duyduğumuz üzüntüyü kendisine ifade ettim. Bütün bu görüşmelerdeki konu, Körfez'deki bu sıkıntıların aşılmasıydı. Bugün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Malezya Başbakanı Necip Tun Abdürrezzak ile telefon görüşmeleri yaptım. Bütün bu görüşmelerimde derdim bu sorunu nasıl aşarız, Körfez'e yeniden bu birliği, beraberliği nasıl getiririz. Her şeyden önce bu mübarek ayda, Müslümanlar için bu ay haram ayıdır. Bu ayda Müslümanın Müslümana kanı haramdır. Canı, malı, ırzı haramdır. Burada hassas olmamız gerekiyor. Yarın ve sonraki günlerde de görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Körfez'de yaşanan bu krizin bir an önce çözüme kavuşturulması için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz.

Bu konuda en kısa sürede Katar'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılacağını ümit ediyorum. Katar'ın bir terör zanlısı olarak tavsif edilmesini çok ağır bir itham olarak görüyorum. Uzun yıllardır, yani 15 yıllık cumhurbaşkanlığım ve başbakanlığım döneminde kendilerini yakından iyi tanıdım, biliyorum. Yoksa böyle bir durum söz konusu olsa karşılarına çıkacak ilk devlet başkanı ben olurdum, ilk başbakan ben olurdum. Ama böyle bir şey görmedim. Burada farklı bir oyun oynanıyor ama bu oyunun arkasında kimler var şuanda onu henüz tespit edebilmiş değiliz. Bölge ülkeleri olarak gücümüzü ve enerjimizi kendi iç mücadelelerimiz yerine sorunun asıl kaynaklarına yöneltmemiz gerekiyor. Bölgenin daha da karışması, gerilimin yükselmesi, tansiyonun artması için fırsat kollayanların umutlarını hep birlikte boşa çıkartmalıyız. Başka türlü terör ateşinin Suriye, Irak, Yemen, Libya gibi ülkelerden diğer yerlere sıçramasının önüne geçemeyiz. Yemen'i çözebildik mi, Libya'yı çözebildik mi, Suriye'yi çözebildik mi, Irak'ı çözebildik mi? Şimdi yeni bir ihtilaf alanı niçin meydana getirmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.