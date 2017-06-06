İstanbul'da FETÖ'den ihraç edilen 73 kişiye gözaltı

AA

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Giriş Tarihi: 6.6.2017 13:30
İstanbul'da FETÖ'den ihraç edilen 73 kişiye gözaltı

FETÖ'nün "eğitim yapılanması"na yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 73 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da FETÖ'den ihraç edilen 73 kişiye gözaltı
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