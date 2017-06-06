Mevzide iftar ve sahur

Terör örgütü PKK ile mücadele eden Mehmetçik, vatan nöbetinde iftar ve sahur yapıyor.

Güvenlik güçleri, vatan savunması yaparken bir yandan da ramazan coşkusunu yaşıyor.

Terörle mücadelenin aralıksız sürdüğü Diyarbakır'da, sıcaklığın 35 dereceyi aştığı zorlu şartlarda vatani görevlerini yerine getiren Mehmetçik, ramazanda da elleri tetikte nöbet tutuyor.

Diyarbakır-Bingöl karayolunun güvenliğini sağlamak için Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler, ramazanı sevdiklerinden uzakta, vatan borcunu ödeyerek geçiriyor.





Terör örgütünün yol kesme, patlayıcı tuzaklama gibi saldırılarına karşı güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı karayolunda güvenliği sağlayan askerler, elleri tetikte nöbet tuttukları mevzide sırayla oruç açıyor.

Terör tehdidine aman vermiyorlar

Sahuru da görev noktalarında yapan güvenlik güçleri, milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için terör tehdidine aman vermiyor.

AA ekibi devletin her türlü imkanı seferber ettiği Mehmetçik'in, teknoloji ile donatılan üs bölgelerindeki mevzide tuttuğu nöbeti, iftar ve sahur sofrasını görüntüledi.





Nöbetleşe iftar ve sahur

İftar vaktinde ezanın okunmasıyla mevzide elleri tetikte bekleyen Mehmetçik, getirilen kumanya ile dua ederek orucunu açtığı sırada diğer silah arkadaşları nöbeti devralıyor.

Üs bölgesinde görevli diğer askerler ise zorlu mesailerinin ardından komutanları ile aynı masada orucunu açıyor.

Askerler iftar sonrası telefonla görüştükleri aileleriyle de bol bol hasret gideriyor.

Tufan Üs Bölgesi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde nöbet tutup yol emniyetini sağlayan Mehmetçik, bir yandan da sahur için hazırlık yapıyor.

Sahur vaktinde mevzide nöbet tutan askerler, şüpheli bir durum karşısında teyakkuza geçip, durumu anında raporluyor.

Sahuru da yine sırayla mevzide yapan askerler, vatanın bekası ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.