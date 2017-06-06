MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar - CANLI

Türkiye'yi hedef alan oyunların varlığı ortadadır. Terörizm vasıtasıyla ülkemizi köşeye sıkıştırmak isteyen karanlık çevreler faaliyetlerini ilerletmişlerdir. Terör bumerang gibidir, destekçilerini eninde sonunda çarpacaktır. Terör demek canilik demek. Terörün dini, milliyeti, kimliği ve bahanesi yoktur. İnsan her yerde insan terör her yerde terördür. Terörizm laneti dürüst bir şekilde ele alınmazsa önümüzdeki dönemde daha fazla kan akacaktır. Yalnızca Londra'daki teröre değil dünyada faal halde bulunan terör örgütlerine YETER deme vakti gelmiştir. Ya başaracağız ya da hep birlikte kaybetmeye mahkum olacağız.

Doğu'dan Batı'ya bütün ülkelerin terörizmle mücadele de aynı kararlılığı göstermeleri çok gerçekçi değil. Mesele Almanya'nın FETÖ ve PKK'ya kol kanat germesi iki ülke arasındaki ilişkilerin açıkca ihlal edilmesidir. Alman Bakan'ın eften püften açıklamaları kuşku ve tereddütlere yeni bir boyut kazanmıştır. PKK'nın Almanya'daki faaliyetleri ortadadır. Dost ve müttefik bir ülkenin bu yaptıkları hiçbir açıdan kabul edilemez. Almanya kimin yanındadır? Bu soruların netliğe kavuşma gereksinimi vardır. Almanya'nın damgalı hainleri görmeyip hukuk karşısında hesap veren sözde bir gazeteciyi mesele yapması kabul edilir şey değildir. Kürtler katlediliyor yalanını söyleyen ajan provokatördür bu adam

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