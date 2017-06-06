Operasyona onun adı verildi

Şırnak'taki helikopter kazasında 12 asker ile birlikte şehit olan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın
'ın ismi, Kato'da 47 gündür devam eden operasyona verildi. Bulunan altı yeni mağarada, binlerce mermi ile silahlar ele geçirildi.
BİZZAT KATILMIŞTI
Şırnak'a bağlı Şenoba'da geçen haftaki helikopter kazasında 12 asker ile birlikte şehit olan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adı, 47 gündür süren "Büyük Kato" operasyona verildi. Şehit komutanın kendisini de günlerce bizzat katıldığı ve terör örgütü PKK'nın ağır darbe aldığı Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonunda, 6 yeni mağara daha bulundu. 31 Mayıs-04 Haziran 2017 tarihleri arasında bulunan 6 mağarada yapılan aramalarda ise 32 kalaşnikof, 43 bin kalaşnikof mermisi, bin doçka mermisi, 176 el bombası, 2 bin 500 bixi mermisi, bin 500 HK-33 mermisi, 10 RPG-7 a/t sevk fişeği, bir anti tank mayını, 25 T-40 bomba atar mühimmatı kapsülü, 50 M-16 dipçiği, bir doçka mekanizması, 10 tüp ile çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında bugüne kadar tespit edilen mağara sayısının 97'ye ulaştığı belirtildi.
İNLERİ HAVADAN VURULDU
Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik F16 savaş uçaklarınca operasyon gerçekleştirildi. Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında, 2 mağara, 1 depo ile bir barınma alanı imha edildi.