Teröristbaşı Gülen dahil 130 kişi vatandaşlıktan çıkarılıyor

İçişleri Bakanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in de aralarında olduğu 130 ismin 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılacağını açıkladı. 130 kişiyi kapsayan ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde bu kanun hükümlerine göre vatandaşlıklarının kaybettirileceği bildirildi.

KOZANLI ÖMER DE LİSTEDE

İçişleri Bakanlığının listesinde, FETÖ yöneticilerinden, emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil de bulunuyor. Tayland'da olduğu değerlendirilen firari sanık Özdil için Tayland adli makamlarına iade talebi düzenlenmişti. Rize'de, FETÖ'nün darbe teşebbüsüne ilişkin davada adı geçen ve halen aranan sanıklar Haluk Mataracı ve Orhan Tornacı da listede yer alıyor.

HDP'LİLERDE VAR

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, HDP Van Milletvekili Fatma Hezer Öztürk ve eski BDP Van Milletvekili Özdal Üçer de bulunuyor. İki vekilin devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin dosyalar TBMM'de görüşülüyor.

İADEYE ENGEL TEŞKİL ETMİYOR

Ceza hukukçusu Prof.Dr. Ersan Şen, 130 kişinin vatandaşlıktan çıkarılabilmesini yorumladı. AKŞAM'a konuşan Şen, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunmasının iadesine bir engel teşkil etmediğini vurguladı. Şen, "Türkiye ben bunları Türk vatandaşı olarak dolaştırmam kardeşim diyor. Türkiye doğru diyor. Bu alınan karar aslında iadeyi sağlamak için zorlayıcı bir tedbirdir. Türkiye diyor ki gel üç ay içinde aklanma hakkını kullan" dedi.

ASLA ÜLKEYE GİREMEYECEKLER

Vatandaşlıktan çıkarılan kişiler bu karara karşı, Danıştay'a başvurarak dava açabilecekler. Vatandaşlıktan çıkarılan kişilerin adına kayıtlı menkul ve gayrimenkul tüm mallar Hazine tarafından tasfiye edilecek.

AİLELERİNİ ETKİLEMİYOR

Mal varlığının terörün finansmanı için kullanıldığı belirlenirse, ilişkin bedel kişiye ödenmeyecek. Vatandaşlıktan çıkarılan kişiler, bir daha Türk Vatandaşı olamayacak. Çıkarma işlemi, bu kişiler hakkında devam eden soruşturma, dava veya yakalama kararı gibi adli süreçleri etkilemeyecek. Vatandaşlıktan çıkarılmış olmaları iade taleplerine engel olmayacak. Karar bu kişilerin eşleri ve çocuklarının vatandaşlığını etkilemeyecek. (Akşam)