Türkiye’ye dönmeyen vatandaşlıktan atılacak

FETÖ
elebaşı Fetullah Gülen
, HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız
ve Tuğba Hezer Öztürk
ile eski BDP Milletvekili Özdal Üçer'in de bulunduğu 119'u FETÖ'cü 130 kişi, 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmalarının yolu açıldı. Resmi Gazete'de dün yayımlanan İçişleri Bakanlığı'nın ilanında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki anayasal düzene karşı işlenen suçlar nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkelerde bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan kişilerin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29/2. maddesi gereğince bu ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde vatandaşlıklarının kaybettirileceği belirtildi.
FETÖ ELEBAŞI 91. SIRADA
130 kişiyi kapsayan ilanda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 91. sırada yer alıyor. Terörist başı Gülen "yurda dön" ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmezse, İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarılacak. Listede, FETÖ yöneticilerinden, emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil de yer alıyor. Tayland'a kaçan Özdil için listenin 76. sırasında yer alıyor. Rize'de, FETÖ'nün darbe teşebbüsüne ilişkin davada adı geçen ve halen aranan sanıklar Haluk Mataracı ve Orhan Tornacı da vatandaşlıktan çıkarılacaklar arasında. ABD'de faaliyet gösteren ve FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Turquise Council'in başkanı Kemal Öksüz de listede 62. sırada bulunuyor.
Haklarında yakalama kararı bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve eski BDP Van Milletvekili Özdal Üçer de 3 aylık süre içinde Türkiye'ye gelmezlerse vatandaşlıktan çıkarılabilecekler. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile "terör örgütü propagandası yapma, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hakkında dava açılan Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin dosyalar TBMM'de görüşülüyor.
YARGILANMALARINA ENGEL DEĞİL
Ankara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Keskin Ata, vatandaşlıktan atılan kişilerin yargılanabileceği ve ilgili ülkeden iadesinin talep edilebileceğini söyledi. Sabah'ın sorusunu cevaplayan Ata, şöyle konuştu:
"Bu kişilerin yargılanmaları vatandaşlıktan çıkmaları durumunda da devam eder. Bu kişiler, ülke sınırları içinde suç işledikleri için, vatandaşlıktan çıkma durumları yargılanma durumlarını etkilemez. Fakat iade durumunda değişikliklere sebep olabilir. Bu noktada iki farklı durum ortaya çıkar. Bu kişiler, vatandaşlıktan çıkarıldıkları takdirde hiçbir ülkenin uyruğuna girmezlerse, iade durumu gerçekleşebilir. Başka bir ülkenin vatandaşı olurlarsa, vatandaşı oldukları ülke ile iade durumunun gerçekleşmesi için devletlerarası görüşme yapılması gerekir. Bu kişilerin vatandaşlığını aldıkları devletin iade etmeme hakkı bulunur. Başka bir ülkeye sığınmacı oldukları durumunda da sığınmacı olarak bulunduğu ülkeden iadesiyle ilgili talepte bulunulması gerekir."
İŞTE UYGULAMANIN YASAL DAYANAĞI
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun,"Türk vatandaşlığını kaybettirme" başlıklı 29. maddesinin ikinci fıkrası, "TCK'daki anayasal düzene karşı işlenen suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir" hükmü getiriyor. Bakanlıkça Resmi Gazete'de yapılan yurda dön ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilir" hükmünü içeriyor.
İŞTE LİSTEDEKİ 119'U FETÖ'CÜ 130 İSİM
1-Haluk Mataracı, 2- Fikri Kılınç 3- Mehmet Kaya 4- Haydar Kırkan 5- Nevin Yapalı 6-Yalçın Türken 7-Ali Akın 8- Soner Cesur 9-Cemil Uysal 10- Eşref Çifçi 11-İbrahim Karadayı 12-İbrahim Özkara 13- Bahattin Adam 14-Memduh Oğuz 15-Abdulkadir Yılmaz 16-Yakup Çalık 17-Selim Canavar 18- Mehmet Hanefi Celepli 19-Ertan Filikçi 20- Yunus Biçer 21- Ali Fuat Çelik 22- Muhammet Kara 23- Veysel Avşar 24- Metin Türker 25- Faysal Sarıyıldız 26- Abdullah Köroğlu 27- Bircan Sarvan 28- Doğan Aydın 29-Etem Erdoğmuş 30- Hüseyin Esen 31- İbrahim Taş 32- Kayahan Bolel 33- Mehmet Ceylan 34- Muhammet Bayındır 35- Murat Ahmet Yükselener 36- Suat Andırın 37- Süleyman Doğan 38-Şükrü Pelit 39- Zekariye Ertürk 40- Ayşe Köroğlu 41- Fadime Bayındır 42-Mustafa Ataşlı 43- İhsan Yavuz 44-İsmail Erkoç 45- Mehmet Ali Erbil 46- Salih Öz 47-Esra Çetin 48- Mustafa Koca 49- Mesut Güler 50- Soner Erçetin 51- Bilal Özen 52-Ayşe Yılmaz 53-Murat Yılmaz 54-Ali Yarkın 55-Levent Uysal 56- Özcan Koç 57-Rasim Günaydın 58-Hamza Demir 59-Ferat Yılmaz 60-Taner Yener 61-Bahri Tuzcu 62-Kemal Öksüz 63- Özkür Demiral 64-Erhan Şahin 65- Hüseyin Öğüt 66- Muhammed Eroğlu 67- Süleyman Küçüksucu 68-Sıtkı Baş 69-İlhan Miraboğlu 70-Mehmet yıldız 71-mehmet Çetin 72-Ahmat Türkmen 73-Ahmet Doğan 74-Mehmet Kocatürk 75-Mehmet Alauddin İslamoğlu 76-Osman Hilmi Özdil 77- Servet Demirel 78-Sinan Ekin 79-Yunus Serin 80-Belkız Gökçöl 81-İsmail Çoban 82-Mustafa Gökçöl 83-Mevlüt Demir 84-Mustafa Küçük 85- Recep Abdioğlu 86-Sultan Sözeri 87-Cemal Soncu 88- Cevdet Şeker 89- İsmail Yapıcı 90- Kemal Elibal 91-Fetullah Gülen 92- Hasan Çiçek 93- Talip Ekmekçi 94-Salih İyice 95- Kemal Aydın 96- Orhan Tornacı 97-Harun Çevlik 98- Mustafa Konak 99- Havva Kaplan 100- Muharrem Kaplan 101- Ahmet Zoroğlu 102- Hasan Çimen 103- Önder Öztep 104- Taylan Taşar 105- Ali Parlak 106- Makbule Aslan 107- Ümmü Erkan 108- İlyas Tosun 109-Kemal Kurumahmut 110- İsmail Tokar 111-Serkan Hastürk 112-Ekrem Okşar 113-Asım Nane 114-İlhami Yıldırım 115- Meryem Yaşar 116- Ahmet Ateş 117- İsmail Sakarya 118- Nihal Özmen 119- Necla Erol 120--Latif Güngör 121- Hikmet Günakın 122- Mustafa mehmet İzci 123- Ali Erol 124- Mehmet Özmen 125- Eda Eryıldız 126- Fatma Zühre Yeşil 127- Ali Aslantaş 128- Arif Mollaosmanoğlu 129-Özdal Üçer 130-Tuğba Hezer Öztürk.