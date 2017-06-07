2’şer kez ağır müebbet istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen darbe soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan iddianamede Atilla Taş, gazeteciler Murat Aksoy, Mutlu Çölgeçen, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Abdullah Kılıç, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin şüpheli olarak yer aldı.İddianamede, haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 13 şüphelinin "darbe girişimi esnasında, öncesinde, sonrasında, kamuoyu oluşturmak amacıyla örgütün medya yapılanmasında yer aldıkları, örgüte ait basın kuruluşlarında aktif olarak görev yaptıkları, darbe girişimi eyleminin etki ajanlığı görevini yerine getirdikleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme eylemine katıldıkları, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu" anlatıldı. Şüphelilerin bir kısmının FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullandığı, bir kısmının ise ByLock kullanıcılarıyla irtibatlı oldukları ifade edildi. 314 sayfalık iddianamede, Atilla Taş'ın, Eski Zaman Gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'yla irtibatının bulunduğu kaydedildi. Atilla Taş'ın telefonunun 27 Ekim -29 Ekim 2015 tarihleri arasında, örgüt mensuplarının toplanma yaptığı Bugün Televizyonu çevresindeki baz istasyonlarından sinyal verdiği belirlendi.İddianamede 2002'de Türk Solu Gazetesini çıkarmaya başlayan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Işık Özel Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti. isimli firmada SGK kaydının bulunduğu, Ekrem Dumanlı ve Çulhaoğlu'nun samimi fotoğraflarının olduğu ve ikilinin FETÖ etkinliklerine birlikte katıldığı anlatıldı. Başsavcı Fidan, Çulhaoğlu için iddianamede, "Sosyalist/ Solcu görünümlü FETÖ tetikçisi" ifadesini kullandı. İddianame, birleştirme talebiyle İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 31 Mart'ta medya tetikçisi 29 şüpheli yargılandıkları İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde skandal bir kararla ahliye edilmişti. Tahliyenin ardından Başsavcı İrfan Fidan'ın kararıyla şüpheliler Silivri Cezaevi çıkışında, yeniden tutuklandı.'Komünist' sakalı bırakarak Türk Solu dergisini çıkaran Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun aslında bir FETÖ abisi olduğu iddia edilmişti. Zaman gazetesi ve Bank Asya önündeki eylemlere katılan, Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'yla aralarından su sızmayan Çulhaoğlu'nun eski halini görenler şaşırıyor.