Darbe sanığı albay: Kalkışmayı FETÖ yaptı

Davanın 13'üncü celsesi, eski Piyade Kurmay Albay Osman Kardal savunmasıyla başladı. Uluslararası Cari Harekat Merkezi Amiri eski Kurmay Albay Osman Kardal, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin açılan davada savunma yaptı.

"DARBEYİ FETÖ'NÜN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Darbe girişiminin kim tarafından yapıldığını düşündüğünü sorulması üzerine Kardal, "Ben bu darbenin FETÖ tarafından yapıldığını düşünüyorum. Buna emir komuta içinde giren de var. Bir de işin içinde kendisini bulanlar var. Onlar yapmışlardır, daha doğrusu yaptırmışlardır. Onların açığa çıkarılması lazım. Benim isim olarak bildiğim yok. Ben de suçlanmış birisiyim" cevabını verdi.