sanığı albay: Kalkışmayı yaptı

Giriş Tarihi: 7.6.2017 14:49
Darbe sanığı albay: Kalkışmayı FETÖ yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü celsesine başlandı

Davanın 13'üncü celsesi, eski Piyade Kurmay Albay Osman Kardal savunmasıyla başladı. Uluslararası Cari Harekat Merkezi Amiri eski Kurmay Albay Osman Kardal, girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin açılan davada savunma yaptı.

"DARBEYİ FETÖ'NÜN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Darbe girişiminin kim tarafından yapıldığını düşündüğünü sorulması üzerine Kardal, "Ben bu darbenin FETÖ tarafından yapıldığını düşünüyorum. Buna emir komuta içinde giren de var. Bir de işin içinde kendisini bulanlar var. Onlar yapmışlardır, daha doğrusu yaptırmışlardır. Onların açığa çıkarılması lazım. Benim isim olarak bildiğim yok. Ben de suçlanmış birisiyim" cevabını verdi.

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Darbe sanığı albay: Kalkışmayı FETÖ yaptı
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