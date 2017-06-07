FETÖ'nün medya yapılanmasında 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.



FETÖ'nün medya yapılanması davasında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliyelerine karar verilen aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 13 sanık hakkında başlatılan "darbe girişimi soruşturması" tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler; Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.







SUÇLAMALAR



İddianamede, şüphellerin FETÖ'nün talimatının ardından Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesapa yüklü miktarda para yatırdıkları, bir ByLock kullancısı olduğu, bazılarının FETÖ'nün üst düzey isimleri ile telefon irtibatının bulunduğu belirtildi. İddianamede şüphelilerin ayrıca 17/25 Aralık sürecinin ardından FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlara karşı durdukları ve örgüte destek çıktıkları ileri sürüldü. İddianamede söz konusu dönemde şüphelilerin örgütün yayın organlarında ve soruşturmaların yürütüldüğü adliye çevresinde biraraya geldikleri anlatıldı.



İddianame, FETÖ'nün medya yapılanması davası ile birleştirme talebiyle İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.







OLAYIN GEÇMİŞİ



FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik davanın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tahliye edilmiş, duruşma savcısı 8'inin tahliyesine itiraz etmişti. Duruşma savcısının itirazını aynı gün işleme koyan 26. Ağır Ceza Mahkemesi talebi kabul ederek bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu kişiler tahliye olamadan cezaevinde kalmıştı.







13 KİŞİ HAKKINDA 7 GÜN GÖZALTI SÜRESİ VERİLDİ



Savcının tahliye talebinde bulunduğu ve mahkemenin de tahliye ettiği aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da bulunduğu 13 kişi hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün darbe soruşturması kapsamında gözaltı kararı vermiş, bu kişiler de cezaevinden çıktıktan sonra gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Burada sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak yeniden cezaevine gönderilmişti.