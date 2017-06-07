Hamas'tan Suudi Arabistan'a kınama

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in Katar'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerini tamir edebilmesi için Hamas'a desteğine son vermesine yönelik açıklamalarını kınadı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in Hamas'a karşı kışkırtıcı açıklamalarını büyük bir üzüntüyle karşıladığımızı belirterek kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Cubeyr'in beyanatının Hamas tarafından "garip" karşılandığı bildirildi.

Cubeyr'in sözlerinin, merkezi davası Filistin olan Arap ve İslam dünyası halklarında şoka neden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRILARI ARTTIRACAK

"Arap ve İslam dünyası, Hamas'ı baş düşmanı olan siyonist işgale karşı meşru direniş hareketi olarak görüyor. Cubeyr'in açıklamalarının, siyonist düşman tarafından halkımıza, topraklarımıza, mukaddesatımıza, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik daha fazla ihlal ve suç işlenmesi için bir fırsat olarak değerlendirileceği kimseden gizlenemez bir gerçektir"

İSLAM DÜNYASI DURUŞUNA AYKIRI

Suudi Arabistan'a Hamas'a yönelik kışkırtıcı açıklamalara son verilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "Aynı zamanda Bakan Cubeyr'in açıklamaları halkımıza topraklarını ve mukaddesatını özgürleştirmesi için direniş ve mücadele hakkı tanıyan uluslararası kanunlara, Arap ve İslam dünyasının duruşuna aykırıdır" değerlendirmesi yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI EL-CUBEYR'DEN KATAR AÇIKLAMASI