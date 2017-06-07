Hendekteki silahlar Batı’dan!

SABAH'ın ulaştığı ve güvenlik kaynaklarının istatistiksel verilere dayanarak hazırladığı rapora göre, ABD ve Almanya gibi NATO üyesi bazı müttefik ülkelerin DEAŞ'la mücadele adı altında PYD'ye gönderdiği silahlar, terör örgütü PKK'nın, Doğu ve Güneydoğu'daki kentlerde 2015 yılı Ağustos ayında başlattığı sözde çukur ve hendek çatışmaları öncesinde partiler halinde ve kademeli olarak yurda sokuldu. Bu silahlar tıpkı Kobani tarzı bir çatışma fikri benimsenerek kullanılmak üzere sözde özerklik ilan edilen Diyarbakır'ın Sur, Bağlar ve Silvan İlçeleri başta olmak üzere Varto, Silopi, Cizre, İdil, Yüksekova, Nusaybin, Derik, Dargeçit'e götürülerek, güvenlik güçlerine karşı kullanıldı. Öldürülen yüzlerce teröristin üzerinden depo olarak kullandıkları metruk binalarda ele geçirilen silahların seri numaraları incelendiğinde PYD'ye destek için gönderilen silahlardan olduğu belirlendi. Operasyonlar sırasında, güvenlik güçleri silahları ele geçirdikçe, Suriye'den takviye silah gönderildi.Geçen yıl Silopi'de ele geçirilen bir İnsansız Hava Aracı, Cizre, Yüksekova, Silopi merkezlerinde ele geçirilen yeni nesil omuzdan atmalı 9 hava savunma füzesi ile son olarak Şırnak'ın Kato Dağı ile Bestler-Dereler bölgesi ve Hakkâri'nin Balkaya/ İkiyaka/Buzul Dağlarına gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçen kullanılmamış 13 füze ile 9 Doçka Uçaksavar, 7 Biksi ağır makineli tüfek ve 21 ABD yapımı M-16 piyade tüfeğinin tamamının PYD'nin silahlı kolu YPG'ye gönderilen yeni nesil silahlar olduğu belirlendi.Tarih 12 Ocak 2016. Çatışmalar sürerken, Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde terk edilmiş bir kamyonette yapılan aramada, 10 kalaşnikof tüfek ve 32 şarjör ve 5 bin 120 mermi, bir dürbünlü Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 şarjör ve 313 mermi, bir RPG-7 roketatar anti tank mühimmatı ele geçirildi. Kriminal polis laboratuarında balistik incelemesi yapılan silahların seri numaraları incelendiğinde, Suruç/ Kobani sınırında PYD'ye yönelik yapılan bir operasyonda ele geçen ve NATO silahlarıyla aynı kafileden olduğu belirlendi.Tarih 17 Ocak 2016. Sur'un İskender Paşa Mahallesinde park halindeki sahte plakalı bir pikapta, bir Biksi ağır makineli tüfek, bir dürbünlü Dragunov keskin nişancı suikast tüfeği, bir kalaşnikof, 48 anti tank roket mühimmatı, 41 anti personel roketatar mühimmatı, 36 el bombası, 90 roketatar sevk motoru, 82 kalaşnikof şarjörü, bin 860 mermi ele geçirildi. Ambalajlı ve henüz namlusuna mermi bile sürülmemiş bu silahların yapılan kriminal balistik incelemesinde de daha önce Ceylanpınar sınırında PYD'ye yönelik yapılan bir operasyonda ele geçen silah ve mühimmatlarla aynı kafileden olduğu tespit edildi.Tarih 27 Ocak 2016. Sur'un Ali Paşa Mahallesinde, ele geçirilen hiçbiri kullanılmamış, ambalajlı silahların Akçakale/Tel Abyad sınırında PYD'ye yönelik gerçekleşen operasyonda ele geçen silah ve mühimmatlarla aynı kafileden ve NATO silahları olduğu belirlendi. Sur'da öldürülen 27 yabancı uyruklu teröristin PYD-YPG'nin şehir savaşları konusunda deneyim ve tecrübe kazanmış keskin nişancı suikast timleri oldukları saptandı.Sur'da başarısız olan PKK bu kez Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir özerklik denemesine kalkıştı. Ancak bu girişim de kursaklarında kaldı. Mahalle sakinleri teröristleri yakalayıp polise teslim ederken, birçoğu daha fazla barınamayacağını anlayınca rögar kapaklarının altındaki lağım çukurlarına gizlendi. 20 Mart 2016'da Kaynartepe Mahallesindeki operasyonda 70 kalaşnikof tüfek ile 57 bin mermi, 6 Biksi makineli tüfek ile 45 bin mermi, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği ile 500 mermi, 10 RPG-7 roketatar ve 91 el bombası ele geçirildi. Ambalajı bile bozulmamış 2015 üretimi bu silahların kriminal balistik incelemesinde de daha önce Nusaybin/Kamışlı sınır hattında PYD'ye yönelik operasyonda ele geçen silah ve mühimmatlarla aynı kafileden ve NATO silahları olduğu belirlendi.