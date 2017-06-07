, Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı

AA

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Giriş Tarihi: 7.6.2017 10:18 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 10:19
HSK, Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanı başkanlığında ilk kez toplandı.

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HSK, Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı
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