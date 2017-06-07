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HSK, Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı
HSK
, Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2017
10:18
Güncelleme Tarihi: 7.6.2017
10:19
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ
başkanlığında ilk kez toplandı.
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HSK, Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı
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