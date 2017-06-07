HSK'da iş bölümü ve daire başkanları belirlendi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 7.6.2017 16:25 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 16:45
HSK'da iş bölümü ve daire başkanları belirlendi

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Buna göre görevlendirme, iş bölümü ve kurul üyeleri belirlendi. İşte birinci ve ikinci dairenin başkan ve üyeleri

16 Nisan Referandumuyla birlikte ismi ve yapısı değiştirilen Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 'da beklenen iş bölümü yapıldı. Bugün gerçekleşen ilk Genel Kurul toplantısında Birinci Daire Başkanı olarak Halil Koç, İkinci daire başkanı olarak ise Mehmet Yılmaz belirlendi. Mehmet Yılmaz aynı zamanda Başkanvekilliği görevini devam ettirecek.

Yapılan iş bölümüne göre HSK dairelerinin üyeleri şu şekilde;

HSK Birinci Dairesi;

Halil Koç

Kenan İpek,

Mehmet Akif Ekinci

Hüseyin Şahin,

Yaşar Şimşek,

Hamit Kocabey

HSK İkinci Dairesi;

Mehmet Yılmaz

Songül Yazar

Alp Arslan

Mehmet Ademoğlu

Cafer Ergen

Ali Cengiz Köseoğlu

Kaynak: Sabah

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HSK'da iş bölümü ve daire başkanları belirlendi
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