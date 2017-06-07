İşte fuatavni’nin polis kulakları

Devletin kılcallarına kadar sızan FETÖ'nün tüm ayakları bir bir deşifre ediliyor. İtirafçı olan polislerin verdiği bilgiler doğrultusunda "fuatavni, sarayinuşaklari, yildizkulusi" gibi FETÖ'nün karışıklık çıkarmak için kullandığı sitelere bilgi aktaran polisler ve imamlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.

SANİYE SANİYE BİLGİ AKIŞI

FETÖ'cü hainler 17-25 aralık'tan sonra yeni göreve gelen emniyet personelinin yaptıklarını saniye saniye FETÖ'nün bilgi havuzuna aktardı. Bilgiler imam düzeyindeki 9 FETÖ'cü de toplandı. Gelen bilgi ve belgeler önce bölge sekreteri ve alt birimlerine aktarılıyordu. Sonrasında ise Bilişim imamı Salih Cömert'e. Cömert'te bu bilgileri fuatavni'nin bilgi havuzuna özel bir sistemle aktardı.





ÖRGÜTÜN İSTİHBARATTAN VERİYE İHTİYACI VARDI

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Twitter jurnalcisi Fuatavni'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Başbakanlık Veri Uzmanı Mustafa Koçyiğit tutuklanmıştı. Koçyiğit, 2013'te İstihbarat Daire Başkanlığı'nda yönetimin değişmesinden sonra bizde bir bocalama oldu, örgütün İDB'den veriye ihtiyacı vardı. Selahattin abinin talimatıyla mühendislerden İDB'de işimize yarayacak verileri istedim. Bu bilgileri USP, CD ve hard diskle abilere teslim ettim" demişti.

9 KRİTİK İSİM BELİRLENDİ

9 kritik isim yakalanıp cezaevine kondu. İşte o 9 hain: Polis memurları İstanbul İmamı cemil Kod Cengiz İnanlı. Müfettiş ve 1. sınıf Em.Müd Sorumlu imam Fatih Bünyaminoğlu. (Akşam)