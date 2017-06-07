‘Mermi seker’ diye uzaklaşmış

?Ankara'da devam eden Genelkurmay Çatı Davası'nda aralarında cuntacı Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın savunmaları teker teker alınıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski Özel Kalem Müdürü sanık eski Kurmay Albay Ramazan Gözel dün yaptığı savunmasında yine diğer FETÖ'cü sanıklar gibi çelişkili ifadeler verdi. Sanık Gözel, darbe girişiminin yaşandığı akşam, ABD ve Belçika'nın yanı sıra İngiltere Büyükelçiliği ile yaptığı tespit edilen telefon görüşmelerini inkar etti. Söz konusu görüşmelerin başkaları tarafından özel telefonu üzerinden yapılmış olabileceğini ileri süren Gözel'in aynı saatlerde yaptığı bazı görüşmeleri kabul etmesi ise dikkat çekti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın karargaha geldiğinin bilgisini aldığını, onu karşılamak için giriş katına indiğini ileri süren Çolak'ın darbeciler tarafından derdest edilmesi emri vermediğini iddia ederek, "Komutan içeriye girdiğinde 'yatın yatın' diye bir ikaz geldi. İçeri baktığımda bazılar yere yatmış, bazıları ayaktaydı. Bana yakın bir personele 'Ne yapıyorsunuz? Komutanları kaldırın' dedim. Sonra komutanlar ÖKK mensuplarının eşliğinde yukarı çıktılar." ifadelerini kullandı. Çolak'ın koruma müdürü Yüzbaşı Burak Yıldırım'ı vurmaları için ÖKK personeline emir verdiği iddia edilen Gözel "Kimin kime ateş ettiğini görmedim. Benim yaşadıklarım ve hatırladıklarım bunlar. Silah seslerini duyunca refleks olarak söylemiş olabilirim." dedi. Çapraz sorgu sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın "Genelkurmay Başkanlığı karargahında gözlerinizin önünde bir yüzbaşı vuruluyor. Siz hiçbir şey olmamış gibi çay içmeye çıkıyorsunuz. Bu durum sizin için normal miydi?" sorusuna sanık Gözel, "Mermi sekmesi olabilirdi. İki ateş arasında kalabilirim diye oradan uzaklaştım." cevabını verdi.