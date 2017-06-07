Mustafa Destici'den bedelli askerlik açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Destici, bir gazetecinin, bedelli askerliğe ilişkin sorusu üzerine, ilkesel olarak buna karşı olduklarını, daha önce bu tür uygulamalar yapıldığını ve tekrar yapılması halinde buradan gelecek kaynağın bir kısmının SMA hastaları için ayrılmasını istediklerini belirtti.

MUSTAFA DESTİCİ ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Şu anda bizi itham edenlerin Allah'tan korkması lazım. Biz şehitliğin bu hayatta kazanılabilecek en büyük zafer olduğuna bütün hücreleriyle iman etmiş insanlarız. Kimse bize öyle şehitlik edebiyatı dersi vermeye kalkmasın. Hele ki o taraklarda bezi olmayanlar, milli ve manevi duygulardan bihaber olanlar hiç ağızlarına almasınlar. Biz 9 kardeşiz, 7'si erkek ve biz her birimiz askerliğimizi vatanın değişik noktalarında yaptık. O şerefsizler nerede yapmış açıklasınlar."