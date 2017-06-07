Başbakan Yıldırım, partisinin Meclis'teki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin Almanya
'nın İncirlik Üssü
'nden ayrılma kararına ilişkin sorusunu yanıtladı. Konuya ilişkin "Herhangi bir karar yok bizim tarafımızdan alınan, nasıl isterlerse öyle yapsınlar" değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, grup toplantısında ise şunları kaydetti:
KATAR KONUSUNU ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ:
Suriye, Irak, Yemen, Libya krizleri bitmeden önümüzde Körfez'de yeni bir kriz meydana çıktı. Körfez İşbirliği Konseyi'nin bazı ülkeleri, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme ve bu ülkeye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Bu gelişmeyi Türkiye olarak üzüntüyle karşılıyoruz. Bölgemizin barış ve istikrara ihtiyacı olduğu dönemde stratejik işbirliğimiz olan Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinin kendi aralarında yaşanan sorunlara diyalogla, sükunetle çözüm üretmelerini temenni ediyoruz. Bu meselenin çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, hükümetimiz, ilgili ülkeler nezdinde ve diğer ülkeler nezdinde diplomatik temasları başlatmış bulunuyoruz. Hükümet olarak her seviyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletler arası ilişkiler asılsız haberler yüzünden yara almamalıdır.
ABD'YE "MÜTTEFİKLİK" HATIRLATMASI:
Rakka'da, ABD'nin oradaki terör unsurlarıyla başlattığı operasyon devam ediyor. Bu konuyla ilgili defalarca ikazlarımıza rağmen müttefikimiz, dostumuz Birleşik Devletler ne yazık ki terör gruplarıyla bir başka terör grubunu yok edeceğini düşünerek bir işbirliğine gitti. Türkiye olarak bu işbirliğinin doğuracağı sonuçlardan ülkemizin zerre kadar zarar görmesine asla izin vermeyeceğiz. Terör ülkemizi nerede tehdit ederse etsin anında gereken karşılık verilecektir. Rakka'da ya da o bölgede herhangi bir noktada güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak, gereken cevabı anında veririz. Terör örgütlerine destek müttefiklikle bağdaşmıyor. Bölgedeki terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım yapmadan, ortak bir dille mücadele edilmesi şarttır. Türkiye'nin hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri bellidir, bunlar asla değişmeyecektir.
180 GÜNLÜK EYLEM PLANINI PAYLAŞACAĞIZ:
Önümüzde yeni bir takvim var, yeni bir süreç var. Önümüzdeki günlerde, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gelecek 180 günlük eylem planını milletimizle paylaşacağız. Yeni bir demokratik hamle, kalkınma hamlesi kapımızda. Hiç kimse rehavete kapılmasın ve herkes yeni sürece hazır olsun. Bu süreçte milletimizin ortak iradesi doğrultusunda her alanda ileri adımlar atmaya, demokrasi standardımızı daha da yükseltmeye kararlılıkla devam edeceğiz.