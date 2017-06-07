'Türkiye elini ovuşturarak bekleyenleri boş gönderebilir'

Giriş Tarihi: 7.6.2017 11:01 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 11:05
'Türkiye elini ovuşturarak bekleyenleri boş gönderebilir'

Kerem Alkin bugünkü yazısında dünya gündemindeki sıcaklığını koruyan Körfez ülkelerinin Katar'a ambargo ve abluka girişimini masaya yatırdı. Türkiye'nin söz konusu kriz çerçevesindeki tutumunun önemine değinen Alkin "elini ovuşturarak bekleyenleri eli boş bırakabiliriz" dedi. İşte yazısından öne çıkanlar;

Bu gelişmelerin bölgesel ve küresel bazda, sivil havayolu taşımacılığı, enerji rekabeti, petrol fiyatlarının yanı sıra, Katar'ın gıda, insan kaynakları, 2022 dünya futbol şampiyonası gibi, inşaat sektörü projelerini etkileyen sonuçları olacak. Çin'in 'kuşak-yol' projesinin Pakistan, İran, Basra Körfezi üzerinden güney koridorunu vuracak sonuçları olacak.

Tüm bu gelişmeler, bölgesinin ekonomik ve siyasi istikrar vahası olma rolünü perçinleyen Türkiye'nin elini güçlendirecek sonuçları ortaya koyabilir. Bununla birlikte, Körfez Ülkeleri arasında 'arabuluculuk' noktasında çok önemli bir konumumuz söz konusu.

Bu nedenle, Türkiye'nin yatıştırıcı ve kucaklayıcı rolünün başarısı, bölgede birilerinin ellerini ovuşturarak beklediği sonuçları engelleyebilir.

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'Türkiye elini ovuşturarak bekleyenleri boş gönderebilir'
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