Uzlaşı diplomasisi

Körfez İşbirliği Konseyi'nin bazı üyelerinin Katar
ile diplomatik ilişkilerini kesme kararından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla devreye girdi. Önceki gün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonla görüşen Erdoğan, Katar'a uygulanan yaptırımlara son verilmesi için sağduyu ve uzlaşı çağrısı yaptı.
TÜRKİYE ÇABA SARF EDECEK
Telefon diplomasisini dün de süren Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Malezya Başbakanı Necip Tun Abdürrezzak Rezak ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile birer görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmelerde son dönemde özellikle terör ve siyasi krizlerin ciddi etkisinin görüldüğü bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin sorunun çözümü için çaba sarf edeceğini belirten Erdoğan, taraflara diyalog çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'ın telefon diplomasisini sürdüreceğini belirtti. Türkiye'nin taraflar arasındaki diyaloğu geliştirmek için farklı girişimlerinin de olması bekleniyor.